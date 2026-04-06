Свят

Иран: Ормузкият проток няма да бъде отворен без компенсация

Техеран претендира за контрол над целия проток и планира да въведе система за такси за транзитен превоз

6 април 2026, 06:54
Източник: AP/БТА

И ран отговори на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп с нови заплахи по отношение на Ормузкия проток – жизненоважна артерия за световните доставки на нефт и газ, предаде ДПА.

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

"Ормузкият проток ще бъде отворен отново само когато, съгласно нов правен режим, щетите от наложената война бъдат напълно компенсирани от част от приходите от транзитните такси", заяви Мехди Табатабаи, служител по комуникациите в кабинета на иранския президент.

Според иранските медии Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е заявил, че протокът няма да се върне към предишното си състояние, особено не за САЩ и Израел. Техеран претендира за контрол над целия проток и планира да въведе система за такси за транзитен превоз.

Тръмп предупреди Иран, че ще бъде подложен на атаки срещу електроцентрали и мостове, ако не се съобрази до 20:00 ч. източно американско време във вторник.

Заканата на американския държавен глава бе отправена в груб тон, като той подчерта, че Иран ще „живее в ада“, ако не деблокира Ормузкия проток.

Табатабаи заяви, че Тръмп е прибегнал до обиди от "отчаяние и ярост", като го обвини, че е запалил пълномащабна война в региона.

Мисията на Иран към ООН заяви в X, че Тръмп открито заплашва да унищожи инфраструктура, която е от съществено значение за оцеляването на цивилните, и призова международната общност да предприеме действия, за да предотврати това, което описа като потенциални военни престъпления.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Иран Тръмп Орзумския проток
