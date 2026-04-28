Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

И ран заяви, че Съединени американски щати вече не са в позиция да „диктуват“ политиката си на други държави. Изявлението идва на фона на продължаващи дипломатически усилия за деескалация на напрежението около стратегическия Ормузки проток.

Иран постави условия за Ормузкия проток, удари основен петролопровод

Говорителят на иранското министерство на отбраната Реза Талаеи-Ник заяви пред държавната телевизия, че Вашингтон трябва да се откаже от „незаконните и неразумни искания“. Според него светът се променя, а независимите държави все по-често отстояват собствената си политика.

Коментарите идват в момент, когато САЩ обмислят ново предложение от Техеран, което предвижда отблокиране на Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните доставки на петрол и природен газ. В началото на конфликта между Иран, САЩ и Израел именно ограничаването на трафика през протока доведе до сериозни сътресения на световните енергийни пазари.

Макар че временно примирие сложи край на активните бойни действия, преговорите за трайно уреждане на конфликта продължават без конкретен резултат. В този контекст евентуалното отваряне на протока се разглежда като важна стъпка към стабилизиране на ситуацията.

Талаеи-Ник подчерта още, че Иран е готов да сподели своя отбранителен опит с „независими държави“, особено с членовете на Шанхайска организация за сътрудничество, като знак за задълбочаване на военното сътрудничество в региона.

Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток е един от най-ключовите стратегически морски коридори в света. През него преминава значителна част от глобалния износ на петрол – основно от държавите в Персийския залив към Азия, Европа и САЩ.

Контролът върху този тесен воден път дава сериозно геополитическо влияние. Всяко напрежение в района води до незабавни реакции на енергийните пазари, включително скок в цените на петрола и газа.

През последните години отношенията между Иран и САЩ се характеризират с периодични ескалации – от санкции и военни инциденти до дипломатически кризи. Включването на Израел в конфликта допълнително усложни баланса в региона.

Какво следва

Ако бъде постигнато споразумение за отваряне на протока, това може да облекчи напрежението на глобалните пазари и да създаде условия за по-широк дипломатически пробив. Въпреки това, различията между страните остават дълбоки, а изходът от преговорите – несигурен.