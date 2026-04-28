Свят

Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

28 април 2026, 12:07
И ран заяви, че Съединени американски щати вече не са в позиция да „диктуват“ политиката си на други държави. Изявлението идва на фона на продължаващи дипломатически усилия за деескалация на напрежението около стратегическия Ормузки проток.

Говорителят на иранското министерство на отбраната Реза Талаеи-Ник заяви пред държавната телевизия, че Вашингтон трябва да се откаже от „незаконните и неразумни искания“. Според него светът се променя, а независимите държави все по-често отстояват собствената си политика.

Коментарите идват в момент, когато САЩ обмислят ново предложение от Техеран, което предвижда отблокиране на Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните доставки на петрол и природен газ. В началото на конфликта между Иран, САЩ и Израел именно ограничаването на трафика през протока доведе до сериозни сътресения на световните енергийни пазари.

Макар че временно примирие сложи край на активните бойни действия, преговорите за трайно уреждане на конфликта продължават без конкретен резултат. В този контекст евентуалното отваряне на протока се разглежда като важна стъпка към стабилизиране на ситуацията.

Талаеи-Ник подчерта още, че Иран е готов да сподели своя отбранителен опит с „независими държави“, особено с членовете на Шанхайска организация за сътрудничество, като знак за задълбочаване на военното сътрудничество в региона.

Ормузкият проток е един от най-ключовите стратегически морски коридори в света. През него преминава значителна част от глобалния износ на петрол – основно от държавите в Персийския залив към Азия, Европа и САЩ.

Контролът върху този тесен воден път дава сериозно геополитическо влияние. Всяко напрежение в района води до незабавни реакции на енергийните пазари, включително скок в цените на петрола и газа.

През последните години отношенията между Иран и САЩ се характеризират с периодични ескалации – от санкции и военни инциденти до дипломатически кризи. Включването на Израел в конфликта допълнително усложни баланса в региона.

Ако бъде постигнато споразумение за отваряне на протока, това може да облекчи напрежението на глобалните пазари и да създаде условия за по-широк дипломатически пробив. Въпреки това, различията между страните остават дълбоки, а изходът от преговорите – несигурен.

Източник: БГНЕС    
Иран САЩ Ормузки проток Геополитика Напрежение Петрол и газ Енергийни пазари Дипломация Независими държави Шанхайска организация за сътрудничество
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 13 минути

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

Любопитно Преди 21 минути

„Зомби червеят" е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

България Преди 49 минути

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Любопитно Преди 51 минути

Джими Кимъл

Свят Преди 52 минути

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега", като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен"

България Преди 53 минути

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

България Преди 59 минути

Шофьорите са проверени за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

Свят Преди 1 час

21-годишен австриец се изправи пред съда по обвинения в подготовка на мащабна терористична атака срещу почитателите на американската поп звезда през август 2024 г., която доведе до отмяната на три разпродадени концерта в австрийската столица

България Преди 1 час

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски

България Преди 1 час

Някои от най-разпознаваемите имена в българския спорт ще намерят ново поле за изява - политиката

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието посочи, че екипът му ще внесе законопроект за нова процедура за избор на състав на ВСС

България Преди 1 час

По думите на Кандев това обстоятелство поставя допълнителни въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата

.

България Преди 1 час

МВР предлага нови курсове и психологическа оценка за нарушителите на пътя, но експерти предупреждават: „Мярката и сега съществува в закона, но не се прилага"

Анна Бодакова

България Преди 1 час

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка

България Преди 1 час

Причината - подозрения за извършено убийство

Любопитно Преди 1 час

Ученическият клуб MoneyMinds с нова инициатива за избор на образование, успешна кариера и развитие на ключови умения

Всичко от днес

От мрежата

