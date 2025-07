Очакват се доставки на хуманитарна помощ за Газа по въздух

И зраелската армия обяви, че ще започнат доставки на хуманитарна помощ по въздух в ивицата Газа, а за конвоите на ООН ще бъдат отворени хуманитарни коридори, съобщи Асошиейтед прес.

Решението е в отговор на увеличаващите се съобщения за смъртни случаи в Газа, свързани с глад, след като от месеци експерти предупреждават за такава вероятност. Международните критики, включително от близки съюзници на Израел, се засилиха, след като няколкостотин палестинци бяха убити през последните седмици, докато са се опитвали да достигнат до помощи.

В съобщението на израелската армия не се уточнява кога точно ще бъдат отворени хуманитарните коридори, нито къде. Армията заявява, че е готова да осигури хуманитарни паузи на огъня в гъсто населени райони.

"Опитваме се да "наводним" Газа, да го засипем с хуманитарни помощи"

Египетската телевизия „Ал Кахера Нюз“ съобщи, че камиони с хуманитарна помощ са потеглили от Египет към ивицата Газа.

Израелската армия също така „подчертава, че бойните операции (срещу „Хамас“) не са спрени“ и че „няма глад“ в територията.

Миналата нощ при израелски въздушни удари и обстрел през миналата нощ и в събота бяха убити най-малко 53 души, повечето от които според палестински медицински представители са загинали, докато са се опитвали да достигнат до хуманитарна помощ, припомня АП.

BREAKING: Israel's military says airdrops of aid will begin tonight in Gaza and humanitarian corridors are established for UN convoys. https://t.co/ckZCufGMj5