Белият дом: Доналд Тръмп ще изпрати свой представител в Европа за преговори за Украйна

А мериканският президент Доналд Тръмп ще изпрати в Европа този уикенд свой представител за преговори за Украйна, ако има реален шанс за подписване на мирно споразумение, съобщи днес Белият дом, цитиран от Ройтерс.
Мир с Украйна „много скоро“? Тръмп чака отговор от Русия
„Президентът е извънредно разочарован от двете страни във войната и му омръзна от провеждане на срещи само заради провеждането на срещи“, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит пред репортери.
"He doesn't want any more talk, he wants action. He wants this war to come to an end." - Caroline Levitt says President Trump is "extremely frustrated" with both Russia and Ukraine as peace negotiations drag on.