Обвиняемият за убийството на Чарли Кърк се яви за първи път лично в съда

Коалиция от национални и местни новинарски организации, включваща АП, се бори за запазване на достъпа на медиите до делото

11 декември 2025, 23:09
Обвиняемият за убийството на Чарли Кърк се яви за първи път лично в съда
Ж ителят на американския щат Юта, обвинен за убийството на десния активист Чарли Кърк, се яви за първи път лично в съда, докато неговите адвокати се борят за ограничаването на достъпа на медиите до нашумелия процес, предаде Асошиейтед прес.

Обвиненият в убийството на Чарли Кърк се яви пред съда

Съдията от Юта Тони Граф в момента избира между правото на обществото да знае детайли за обвинението на 22-годишния Тайлър Робинсън и загрижеността на адвокатите му, че привличането на медийното влияние може да повлияе върху справедливостта на процеса. Защитата на Робинсън и окръжната шерифска служба поискаха ограничение на камерите в съдебната зала.

Прокурорите обвиняват Робинсън в убийство при утежняващи вината обстоятелства на 10 септември срещу консервативния активист в кампуса на университета в Юта Вали в град Орем, само на няколко километра северно от съдебната палата в град Прово и  планират да поискат смъртно наказание. По-рано подсъдимият се е явявал в съда по видео или аудиовръзка от затвора.

Делото срещу Тръмп: Без камери и с ограничено медийно присъствие

Коалиция от национални и местни новинарски организации, включваща АП, се бори за запазване на достъпа на медиите до делото.

