Обвиняемият за убийството на Чарли Кърк се яви за първи път лично в съда

Ж ителят на американския щат Юта, обвинен за убийството на десния активист Чарли Кърк, се яви за първи път лично в съда, докато неговите адвокати се борят за ограничаването на достъпа на медиите до нашумелия процес, предаде Асошиейтед прес.

Съдията от Юта Тони Граф в момента избира между правото на обществото да знае детайли за обвинението на 22-годишния Тайлър Робинсън и загрижеността на адвокатите му, че привличането на медийното влияние може да повлияе върху справедливостта на процеса. Защитата на Робинсън и окръжната шерифска служба поискаха ограничение на камерите в съдебната зала.

The man accused of killing Turning Point USA founder Charlie Kirk appeared in court for the first time Thursday. Tyler Robinson was spotted smirking with his attorney, smiling, and chatting before the court hearing started. pic.twitter.com/FOU7iqT42s — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) December 11, 2025

Прокурорите обвиняват Робинсън в убийство при утежняващи вината обстоятелства на 10 септември срещу консервативния активист в кампуса на университета в Юта Вали в град Орем, само на няколко километра северно от съдебната палата в град Прово и планират да поискат смъртно наказание. По-рано подсъдимият се е явявал в съда по видео или аудиовръзка от затвора.

Коалиция от национални и местни новинарски организации, включваща АП, се бори за запазване на достъпа на медиите до делото.