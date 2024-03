Военен говорител: Израел ще "наводни" Газа с помощи

И зраел ще се опита да "наводни" ивицата Газа с хуманитарни помощи от различни входни пунктове, заяви снощи главният военен говорител на израелските въоръжени сили в момент, когато международният натиск за справяне с нарастващия проблем с глада в обсадения анклав се засилва, предаде Ройтерс.

Първият кораб с помощи от Кипър пътува за Газа

На фона на продължаващата от повече от пет месеца война в Газа хуманитарните агенции предупредиха, че възлизащото на 2,3 милиона души население на района е изправено пред нарастващ риск от глад, ако доставките на храна не бъдат рязко увеличени. Агенциите също така обвиниха Израел, че не прави достатъчно, за да гарантира, че до анклава достигат достатъчно помощи.

🔴 BREAKING: Israel will "flood" Gaza with humanitarian aid, IDF Spokesperson Daniel Hagari says.



The Israeli military will work with humanitarian organizations and other countries' armed forces to coordinate and secure the influx of aid via land, sea, and air. pic.twitter.com/0PDJZ2aE5e