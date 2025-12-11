Марк Рюте: Съюзниците от НАТО са следващата мишена на Русия

Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте призова всички съюзници да положат по-големи усилия в областта на отбраната, за не допуснат Русия да започне война, която би могла да бъде "от мащаба на тази, която са преживели нашите баби и дядовци и прабаби и прадядовци", предаде Ройтерс.

Рюте: НАТО трябва да подсили отбраната си, за да предотврати война на своя територия

Рюте, който произнесе реч Берлин, посочи, че прекалено много съюзници от военния алианс не усещат колко неотложна заплаха създава Русия в Европа и че трябва да са готови бързо да увеличат разходите си за отбрана и производство.

NATO chief Mark Rutte has warned its member states are "Russia's next target"



Speaking at a security conference, he says the bloc must make all efforts to prevent a war that could be "on the scale of war our grandparents and great-grandparents endured"https://t.co/wMLXQ1q5hP pic.twitter.com/HMMGA7J9xw — Sky News (@SkyNews) December 11, 2025

"Ние сме следващата мишена на Русия. Боя се, че прекалено много (съюзници) изпитват тихо самодоволство. Прекалено много не усещат колко е спешно. И прекалено много си мислят, че времето е на наша страна. Не е. Сега е време за действие", каза генералният секретар на НАТО.

Рюте: Ако Путин нападне, отговорът да е опустошителен

"Конфликтът чука на вратата ни. Русия върна войната в Европа. И ние трябва да сме подготвени", добави той. По думите на Рюте до пет години Русия може да е готова да използва военна сила срещу НАТО.