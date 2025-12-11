Свят

Трагедия в Истанбул: Три деца загинаха в опустошителен пожар, започна разследване

Въпреки усилията на лекарите три от децата – на девет, пет и две години – са починали от изгарянията си

11 декември 2025, 17:40
Трагедия в Истанбул: Три деца загинаха в опустошителен пожар, започна разследване
Източник: iStock/Getty Images

О пустошителен пожар в жилищна сграда в истанбулската община Пендик е довел до смъртта на три деца и е предизвикал започването на мащабно разследване относно обстоятелствата около инцидента, съобщава сайтът „Дейли сабах“. 

Според официално изявление на валийството на Истанбул пожарът е избухнал около 2:30 ч. тази сутрин в жилищна сграда в квартал Февзи Чакмак. Причината за пожара все още не е установена. Екипи за спешно реагиране, включително няколко пожарни и медицински екипа, са били изпратени незабавно, след като граждани съобщили за наличие на гъст дим и пламъци.

Пожарникарите са потушили огъня малко след пристигането си. По време на претърсването на засегнатия апартамент, спешните екипи са открили четири деца в безсъзнание в една от стаите на жилището. Медицинските екипи са оказали бърза помощ на място, преди да транспортират и четиримата до болници в района на инцидента. 

Въпреки усилията на лекарите три от децата – на девет, пет и две години – са починали от изгарянията си, а четвъртото дете, което е на 11 години, остава в критично състояние. 

По предварителни данни на турските власти майката на четирите деца не е била в жилището по време на пожара, тъй като в този момент се е намирала в болница с новороденото си дете. 

Турската прокуратура е предприела мащабно разследване по случая, което трябва да установи дали родителите на четирите деца са проявили небрежност, довела до трагедията. По информация на „Дейли сабах“ майката е била задържана за кратко по време на разследването и е била освободена, след като първоначалните данни не са установили пряка вина, а бащата на децата е бил в ареста по време на пожара заради нерешено съдебно дело. 

Очаква се пожарната служба също да излезе с експертиза, която да изясни причината за избухването на пожара. 

Източник: БТА, Кристиан Стратев    
