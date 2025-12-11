Свят

11 декември 2025, 17:24
"Много умен ход": Зеленски обяви, че е готов за избори
Източник: gettyimages

И зненадващо Володимир Зеленски обяви, че е готов за нови избори, съобщи Deutsche Welle.

Но колко реалистично е провеждането им? И какво се крие зад този ход на украинския президент?

Американският президент оказва натиск и украинският му колега реагира: Володимир Зеленски изненадващо обяви, че е готов за избори – въпреки продължаващата вече близо четири години война. Тръмп неведнъж го е наричал "диктатор", тъй като неговият мандат, а и този на парламента изтекоха през 2024 година. Досега Киев настояваше, че в действащо военно положение няма условия за провеждането на избори. Ето защо реакцията на президента Зеленски е доста изненадваща, посочва германската обществена медия АРД.

Какво казва законът?

Заради руската агресия срещу Украйна в страната е обявено военно положение. Законът за военното положение забранява провеждането на президентски, парламентарни и местни избори, а според украинската конституция парламентарни избори може да има чак след отмяна на военното положение.

Законът за военното положение може да бъде променен с решение на парламента, конституционни промени обаче не могат да се правят по време на военно положение. Предвид тази правна уредба, европейските партньори приемат, че Зеленски е президент и засега остава на поста.

Има ли други аргументи против провеждането на избори сега?

Да, едно от тях е липсата на сигурност - особено в районите близо до фронта. Трудно е да си представим поставянето на урни за гласуване на предните линии или отварянето на избирателни секции под руски обстрел. Участието на няколко милиона украински граждани в окупираните от Русия територии е почти невъзможно. За милиони украински бежанци в чужбина гласуването също би било трудно - консулствата просто биха били претоварени, а гласуването по пощата не е предвидено в украинския избирателен закон.

В крайна сметка Русия би трябвало да гарантира военно примирие за периода на предизборната кампания и изборния ден. Москва обаче многократно е заявявала, че това е изключено – тя се опасява, че това ще даде на Украйна възможност за прегрупиране на силите, което ще ѝ позволи да продължи войната.

Защо Зеленски изобщо повдига темата за изборите?

Това вероятно е преди всичко тактически ход спрямо Тръмп. В преговорите по американския мирен план САЩ и Украйна имат сериозни различия по централни въпроси като гаранциите за сигурност и териториите . Затова Зеленски прави отстъпка на Белия дом по друг въпрос: той дава ясно да се разбере, че не се е вкопчил здраво в поста си. В същото време украинският президент връща топката обратно в полето на Тръмп: настоява, че избори са възможни само ако САЩ и Европа гарантират тяхната сигурност.

Това е много умен ход от негова страна, пише в отделен коментар по темата АРД: "Ако Зеленски наистина искаше да се циментира във властта, отдавна щеше да настоява за избори. Защото докато войната продължава, той има отлични шансове да бъде преизбран. Украинците са известни с това, че бързо се разочароват от президентите си. Но по време на война нещата стоят по друг начин, защото мнозина смятат, че сега, когато са изправени пред масивна външна заплаха, трябва да се обединят", смята авторът на коментара Флориан Келерман.

Каква процедура предлага Зеленски?

Конкретно Зеленски не е представил концепция за провеждането на избори по време на война. По-скоро той оставя на парламента решението дали да се проведат избори, а с това прехвърля съответната отговорност върху законодателния орган. А фракцията на неговата партия "Слуги на народа" трябва да изготви промени в законодателството за президентските и местните избори. Сега законът изисква президентски избори да се проведат до 90 дни след насрочването им, а за местните избори този срок е още по-къс – 60 дни. Не е сигурно дали ще се събере мнозинство за законови промени - на фона на най-новите корупционни скандали, подчертава АРД.

В някакъв смисъл новата ситуация ще бъде и тест за Русия, казва в интервю за АРД украинският военен анализатор Олександър Мусиенко. Той припомня, че руският президент Владимир Путин досега винаги е отказвал да се съгласи на примирие. Сега обаче то е абсолютно необходимо условие за провеждането на избори в Украйна.

Кой може да се изправи срещу Зеленски?

Почти никой в Украйна не вярва, че Путин ще промени позицията си. И дори да го направи, Зеленски не поема никакъв риск, смята публицистът Виталий Портников.  Той е на мнение, че шансовете на Зеленски да бъде преизбран сега са по-големи, отколкото след евентуалния край на войната, включително и защото по време на война няма истинска конкуренция между кандидатите.

"Не е ясно кой изобщо би се изправил срещу Зеленски. Кой политик би се осмелил да критикува остро президента, например за неговата външнополитическа линия", пита риторично Портников.

Проучванията показват, че повече от половината от украинското население продължава да гласува доверие на Зеленски. Но от друга страна също толкова голяма част от хората в Украйна смята, че той не трябва да се кандидатира още веднъж за президент, когато войната приключи, става ясно още от публикацията на АРД.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Володимир Зеленски Избори в Украйна Военно положение Американски натиск Война в Украйна Конституционни пречки Сигурност на изборите Примирие Тактически ход Президентски мандат


