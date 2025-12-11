Свят

Говорител на Орбан отхвърля слуховете за президентска система

От 1990 година Унгария е парламентарна република, като ролята на президента е преимуществено церемониална

11 декември 2025, 19:55
Говорител на Орбан отхвърля слуховете за президентска система
Източник: Getty Images

Г оворител на унгарското правителство отхвърли появили се в медиите информации, че премиерът Виктор Орбан се готви да въведе „президентска система“, предаде Ройтерс.

Говорителят публикува коментара си в социалната мрежа „Екс“, след като „Блумбърг“ съобщи, че Орбан, който през април догодина ще се яви на парламентарни избори, обмисля тази възможност.

„Блумбърг“ съобщи, че Орбан търси начини да остане на власт в Унгария, независимо от резултата на изборите, и че обмисля идеята да стане президент и да пренапише законите, за да стане президентът най-влиятелната длъжност в Унгария.

От 1990 година Унгария е парламентарна република, като ролята на президента е преимуществено церемониална.

Правителственият говорител Золтан Ковач отрече да съществува план за промяна на формата на държавно управление.

Виктор Орбан по стъпките на Доналд Тръмп

Орбан е на власт от 2010 година. На фона на икономически застой той се изправя пред тежка предизборна битка срещу опозиционния лидер Петер Мадяр и неговата дясноцентристка партия ТИСА, която води в повечето проучвания пред партията на Орбан – ФИДЕС.

За да бъде въведена президентска система на управление, унгарската конституция трябва да бъде променена. Това е възможно само с мнозинство от две трети от депутатите – мнозинство, с което Орбан разполага в момента.

В интервю за частния телевизионен канал АТВ миналия месец унгарският премиер каза, че обмисля възможността за преминаване към президентска система всеки път, когато неговата партия печели избори от 2010 година насам и винаги отхвърля тази идея.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Виктор Орбан Президентска система Унгария Парламентарни избори Конституционни промени Унгарско правителство Опозиция Политическа власт Золтан Ковач ФИДЕС
