Хирург за ужасите в Газа: Бебета умират, лекарите са като сенки

Б ритански хирург, който наскоро се завърна от Газа, заяви пред Sky News, че сред населението има „дълбоко недохранване“ – и твърди, че войници от Израелските отбранителни силис (IDF) стрелят по цивилни в пунктове за получаване на помощ „почти като игра на стрелба по мишена“.

Д-р Ник Мейнард прекара четири седмици, работейки в болница „Насър“, където липсата на храна е оставила медиците да се борят да лекуват деца и бебета. Д-р Мейнард каза пред „Светът с Ялда Хаким“:

„Срещнах няколко лекари, които имаха кутии с адаптирано мляко в багажа си – и всички те бяха конфискувани от израелските граничари. Нищо друго не беше конфискувано, само адаптираното мляко.

Имаше четири преждевременно родени бебета, които починаха през първите две седмици, когато бях в болница „Насър“ и ще има много, много повече смъртни случаи, освен ако израелците не позволят там да се внася подходяща храна“.

„Те бяха като сенки“

Д-р Ник Мейнард посещава Газа през последните 15 години и това е третото му посещение на територията от началото на войната. Британският хирург добави, че на практика всички деца в педиатричното отделение на болница „Насър“ се хранят със захарна вода. „Имат малко количество адаптирано мляко за много малки бебета, но не е достатъчно“, предупреди той.

Д-р Мейнард каза, че липсата на помощ е оказала огромно влияние и върху колегите му. „Видях хора, които познавам от години, и не разпознах някои от тях“, добави той. „Двама колеги бяха отслабнали с 20 кг и 30 кг съответно. Те бяха като сенки, всички са гладни. Работят всеки ден по цял ден, след което се прибират в палатките си, където нямат храна“.

