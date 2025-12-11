Свят

Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна

Северск е разположен на около 30 км източно от Краматорск и Славянск

11 декември 2025, 20:52
Русия: Превзехме град Северск в Източна Украйна
Източник: Телеграм

Р уските сили днес заявиха, че са превзели град Северск в Източна Украйна – едно от последните укрепления на фронтовата линия, спиращи руската армия от превземането на най-големите регионални градове Краматорск и Славянск, предаде Франс прес.

„Град Северск беше освободен“, докладва началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили ген. Валери Герасимов на президента Владимир Путин.

Северск е разположен на около 30 км източно от Краматорск и Славянск – последните два големи града, които все още са под украински контрол в Донбас – индустриален и миньорски център, който руските сили се опитват да превземат.

Руската армия напредваше към Северск от три страни от септември насам, преди да пробие локалната украинска отбрана през ноември и декември, отбелязват военни анализатори.

Сайтът „Дийп Стейт" (DeepState), който проследява военните действия и е близък до украинската армия, в понеделник съобщи, че градът „постепенно преминава в ръцете на врага“. На картата на сайта днес половината от Северск е обозначена като зона под руски контрол, а останалата половина е „сива зона“ - територия, която двете армии си оспорват.

През последните седмици Русия твърди, че е превзела няколко важни позиции на фронтовата линия, включително логистичния център Покровск в Донецка област и градовете Купянск и Волчанск (на украински Вовчанск) в Харковска област - нещо, което бе отречено от Украйна.

Русия обяви, че е превзела още едно населено място в Източна Украйна

Руските сили в момента се опитват да превземат Мирноград, близо до Покровск, както и укреплението Константиновка и Гуляйполе на юг.

Руският президент Владимир Путин днес заяви, че вижда добро развитие на всички фронтове за руската армия в Украйна. „Освобождаването на териториите продължава постепенно и стабилно“, посочи той.

Путин се свърза по видеовръзка с руските сили в района на Северск и ги поздрави за успеха, отбеляза ТАСС.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
