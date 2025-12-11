Свят

В навечерието на междинните избори в САЩ - кой води надпреварата

Републиканците имат по-голямо предимство сред по-възрастните избиратели, които са по-склонни да излязат да гласуват в години, в които не се произвеждат президентски избори

11 декември 2025, 17:35
В навечерието на междинните избори в САЩ - кой води надпреварата
Източник: БТА

И зборните победи на американските демократи напоследък им вдъхната нови надежди, че вмогат да си върнат контрола в едната, а може би и двете камари на Конгреса на междинните избори през следващата година, но проучване на Ройтерс/"Ипсос" показва, че част от този ентусиазъм може да е преждевременен. 

Републиканците имат по-голямо предимство сред по-възрастните избиратели, които са по-склонни да излязат да гласуват в години, в които не се произвеждат президентски избори. Проучването сочи, че тези избиратели може да са по-малко повлияни от въпросите, свързани с разходите за живот, които бяха в центъра на предизборните кампании на демократите. 

Според проучването "демократите все още имат много работа пред себе си, за да обединят своята база и да докажат, че са способни да се справят с момента", заяви Джоъл Пейн, дългогодишен стратег на Демократическата партия. 

През последните месеци кандидатите от Демократическата партия успяха да се възползват от безпокойството на избирателите за икономиката и непопулярността на президента Доналд Тръмп, за да постигнат поредица от победи, които вдъхнаха енергия на партията, която бе в своеобразен упадък след загубата на кандидатката за президент Камала Харис на президентските избори миналата година. 

Поредната изборна победа беше отбелязана във вторник в Маями, щата Флорида - Айлийн Хигинс стана първият кандидат на Демократическата партия, спечелил кметското място от близо 30 години. Това стана, след като демократката Мики Шеръл спечели изборите за губернатор в щата Ню Джърси, а демократката Анигейл Спанбъргър беше избрана за губернатор на изборите в щата Вирджиния. 

Предупреждение за демократите 

Проучването на Ройтерс/"Ипсос" обаче съдържа някои тревожни за демократите сигнали в навечерието на година, в която партията се нуждае от спечелването на три места, за да си върне контрола в Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса на САЩ), и четири места, за да спечели мнозинство в Сената (горната камара на Конгреса на САЩ). 

Около 46 процента от американските избиратели на възраст над 50 години заявяват, че планират да гласуват за кандидатът на Републиканската партия в своя избирателен район, което е с 8 на сто повече (38 процента) от хората на тази възраст, които са заявили, че ще гласуват за кандидат на демократите, сочи проучването, което приключи в понеделник. 

Силното предимство на републиканците бележи значителна промяна в сравнение с предходните междинни избори, които съгласно Конституцията на САЩ се произвеждат в средата на четиригодишния мандат на американските президенти. 

През декември 2021 г. - преди предишните междинни избори (през 2022 г.) - подкрепата за републиканците сред по-възрастните избиратели е била само с един процента по-висока от подкрепата за демократите (43 на сто срещу 42 на сто). През декември 2018 г., отново на межди избори, тогава по средата на първия президентски мандат на Тръмп, когато демократите спечелиха мнозинство в Камарата на представителите на САЩ, те имаха малка преднина сред по-възрастните американци (40 процента в тяхна полза срещу 38 на сто за републиканците). 

Както обикновено, демократите се радват на предимство сред по-младите избиратели. Проучването им дава 11-процентно предимство в общия вот за Конгреса на САЩ сред избирателите по 50 години - 42 процента срещу 31 процента. Като се съберат избирателите от всички възрасти в проучването, 40 на сто са избрали демократите, а 39 на сто - републиканците, което показва, че страната е силно разделена. 

  • По-възрастните избиратели по-често гласуват на междинните избори 

По-възрастните избиратели обаче се смятат за по-надеждни избиратели по време на междинни избори, което означава, че има вероятност ключови части от избирателната база на демократите да не гласуват, ако Тръмп не е в бюлетината. 

Дъг Сосник, бивш политически съветник на бившия президент демократ Бил Клинтън, заяви, че демократите сега се отличават в привличането на избиратели с висока склонност да гласуват, с изключение на по-възрастните американци, което може да представлява проблем на изборите през следващата година. 

"Трябва да гледате на всичко през призмата на междинните избори", каза Сосник. 

Избирателите над 50-годишна възраст съставляват 56 процента от електората на миналогодишните президентски избори, но съставляваха 64 процента от избирателите на междинните избори през 2022 г., според анализ на "Пю рисърч сентър" (Pew Research Center). В най-новото онлайн проучване на Ройтерс/"Ипсос", в което са участвали 4434 пълнолетни лица от цялата страна, показва, че 60 процента от избирателите над 50 години са напълно съгласни с твърдението, че ще съжаляват, ако не гласуват на изборите през следващата година, в сравнение с 40 процента от по-младите избиратели, които са изразили същото мнение. 

Този модел се повтори и на изборите за губернатор в Ню Джърси и Вирджиния, където Шеръл и Спанбъргър успяха да си осигурят достатъчно подкрепа от по-възрастните избиратели, за да вземат победата. И двете спечелиха около две трети от гласовете на избирателите под 45-годишна възраст, сочат данни от екзит пол, проведен от консорциум от телевизионни мрежи, включително Си Ен Ен, но само с минимално мнозинство от гласовете на избирателите над 45 години. 

Достигането до тези избиратели може да остане предизвикателство. Достъпността на стоките и разходите за живот бяха централна тема както в кампаниите на Шеръл и Спанбъргър, така и в кампанията на Хигинс в Маями. Проучването на Ройтерс/"Ипсос" обаче установява, че по-възрастните избиратели са по-малко склонни да посочат разходите за живот като най-важния фактор за това как ще гласуват на междинните избори. Докато пет от десет избиратели на възраст 18-49 години заявяват, че разходите за живот са най-важният фактор за упражняване на правото на глас, то четири от десет от хората над 50 годни заявяват същото. 

  • По-възрастните избиратели имат различни притеснения 

По-възрастните избиратели може да са по-изолирани от ежедневните тревоги, казва Сосник. "Богатството създава среда с различен набор от проблеми, които предизвикват безпокойство". 

Около 27 процента от избирателите на възраст над 50 години заявяват, че демократичните ценности и норми са най-важните фактори, в сравнение с 22 процента сред по-младите избиратели. Хората се различават и на база възрастова група по отношение на това кои демократични ценности са най-належащи, като по-възрастните избиратели по-често от по-младите посочват опасности като даване на право на глас на лица, които не са американски граждани, и изборни измами. 

Освен това около 19 процента от избирателите на възраст над 50 години заявяват, че имиграцията е най-голямата грижа, в сравнение с 12 процента от по-младите избиратели - сфера на политиката, в която републиканците традиционно са имат предимство. 

Сосник заяви, че демократите не трябва да променят посланието си през следващата година, а по-скоро да го коригират, за да привлекат по-възрастните избиратели, превръщайки просперитета в "проблем за всички възрастови групи"

Това, според него, означава да се отиде отвъд създаването на работни места и достъпността на стоките и да улесни начина американците да изграждат кариера и да натрупват богатство. 

Проведеното онлайн проучване на Ройтерс/"Ипсос" има допустима грешка от 2 процентни пункта сред всички регистрирани избиратели, включително тези над 50 години. Сред по-младите допустимата грешка е 3 процентни пункта. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Демократическа партия Републиканска партия Междинни избори Възрастни избиратели Демография на избирателите Проучване на Ройтерс Ипсос Разходи за живот
