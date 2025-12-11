Свят

Украйна удари руска нефтена платформа в Каспийско море

Украйна засилва кампанията си за прекъсването на руския добив на нефт и природен газ

11 декември 2025, 17:13
Украйна удари руска нефтена платформа в Каспийско море
Източник: БТА

У краински дронове поразиха руска нефтена платформа в Каспийско море за пръв път, като спряха добива на съоръжението, притежавано от нефтената компания "Лукойл", съобщи представител на Службата за сигурност на Украйна, цитиран от Ройтерс.

Атаката срещу нефтената платформа "Филановское", част от най-големите нефтени находища на Русия в Каспийско море, е най-скорошното доказателство, че Украйна засилва кампанията си за прекъсването на руския добив на нефт и природен газ, отбелязва агенцията.

Поне четири удара с дронове са поразили платформата, което е причинило спирането на добива на повече от 20 нефтени и газови кладенеца, съобщи украинският представител. Находище "Филановское" беше открито през 2005 г. и пуснато официално в експлоатация от руския президент Владимир Путин през 2016 г. То произвежда около 120 000 барела нефт на ден.

Не последва непосредствен коментар от страна на "Лукойл" за атаката.

Не е ясно откъде украинските сили са започнали атаката, но Каспийско море се намира на повече от 700 км от най-близката граница с Украйна.

Киев порази много руски нефтени съоръжения с дронове тази година в опит да саботира способността на Москва да финансира войната си в Украйна. Атаките преди всичко се съсредоточават върху нефтени рафинерии, много от които се намират в европейската част на Русия.

Украйна разшири кампанията си срещу Русия миналия месец, като насочи вниманието си към танкерите от сенчестия флот на Русия, транспортиращи руски нефт през Черно море. Три такива плавателни съда бяха ударени от украински морски дронове през последните две седмици.

Най-малко седем експлозии са засегнали други танкери, които са акостирали в руски пристанища от декември миналата година насам, включително в Средиземно море. Украйна нито е потвърдила, нито е отрекла участието си в тези атаки.

Междувременно войници от 425-и специален щурмови полк "Скелия" от сухопътните войски на Украйна издигнаха украинското знаме в центъра на град Покровск в Донецка област, съобщи Укринформ.

Агенцията цитира публикация на военното подразделение в социалното приложение "Телеграм", която гласи, че "светът трябва да види, че въпреки лъжите на Кремъл за превземането на града, Украйна все още се бие и ще продължава да се бие, и няма да предаде територията си на окупаторите."

ДПА съобщи днес, че двама души са загинали в Сумска област, Североизточна Украйна, при атака с руски управляеми бомби. Те са поразили магазин в село Велика Писаривка, заяви областният управител Олег Григоров. Той посочи, че продавачка и местен жител са загубили живота си, а двама други са били ранени.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    

