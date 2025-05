Израел ще допусне "базов минимум" храна в Газа след 10 седмици пълна блокада

И зраел обяви, че ще позволи "базов минимум храна" да влезе в Газа, за да гарантира, че "няма да се развие криза на глада", след като блокира достъпа до хуманитарна помощ в територията за 10 седмици, предаде ВВС.

В изявление от кабинета на министър-председателя се казва, че този ход е направен по препоръка на Израелските отбранителни сили (IDF) и въз основа на необходимостта да се подкрепи подновената им военна офанзива срещу Хамас.

Съобщението дойде часове след като израелската армия заяви, че е започнала "обширни сухопътни операции" в цяла Газа.

Израел беше подложен на нарастващ натиск да вдигне блокадата си, по време на която не бяха допуснати храна, гориво или лекарства.

