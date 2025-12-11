Свят

Парашутистът скочил през страничната врата на самолета Cessna Caravan, когато дръжката на резервния му парашут се закачила за крилото

11 декември 2025, 19:47
Ужас в небето: Парашутист вися от самолет на 4 572 метра
Източник: istockphoto

П олет почти приключи с трагедия през септември, когато парашутът на парашутист се закачи за опашката на самолет над Северен Куинсланд, пише The Sydney Morning Herald.

Парашутистът скочил през страничната врата на самолета Cessna Caravan, когато дръжката на резервния му парашут се закачила за крилото, случайно разпъвайки парашута в процеса, според доклад, публикуван в четвъртък от Австралийското бюро за транспортна безопасност (ATSB).

След като се закачил, парашутистът останал да виси от опашката на самолета, като краката му се люшкали във вятъра на височина 4 572 метра.

Краката на парашутиста ударили лявото хоризонтално стабилизаторно крило на самолета, което предизвикало внезапен тласък и затруднило управлението за пилота, който не бил наясно с инцидента.

"Пилотът си спомняше, че усеща как самолетът внезапно се издига, и забеляза бързо намаляваща въздушна скорост", каза главният комисар на ATSB Ангъс Мичъл.

Пилотът почувствал вибрации по управлението и трябвало да компенсира с командите, за да поддържа прав и хоризонтален полет, съобщи ATSB.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ITV News (@itvnews)

"Първоначално, без да е наясно какво се е случило, пилотът смятал, че самолетът е загубил подемна сила, и натиснал напред командния лост, за да приложи малко мощност", добави Мичъл.

Инцидентът, който се случил над летище "Тъли" на 20 септември, принудил пилота да обяви "майдей" (международно разпознаваем сигнал за бедствие в радиокомуникациите - бел.ред.) към въздушния контролен център в Бризбейн преди кацането.

Докато парашутистът висял, 13 от другите парашутисти скочили, а двама останали на вратата, докато закаченият парашутист използвал кукичка, за да отреже 11 линии от резервния си парашут.

Това позволило на парашута му да се разкъса и да се освободи от самолета; стресираният парашутист след това разпънал основния си парашут и кацнал безопасно.

Но дори след като се освободил, щетите по хоризонталните стабилизатори на опашката оставили пилота с ограничен контрол над наклона на самолета (контрол дали носът е нагоре или надолу).

В този момент пилотът обявил "майдей", като преценявал дали е възможно безопасно кацане с повредените задни стабилизатори.

Пилотът, носещ аварийна парашутна система, бил готов да "скача при спускането, ако прецени, че няма достатъчен контрол, за да приземи самолета", съобщи докладът на ATSB.

След спускане от около 762 метра пилотът преценил, че може да кацне безопасно, което и направил. Освен пилота, полетът превозвал 17 парашутисти, включително един оператор с камера за парашутизъм.

Мичъл от ATSB подчерта, че инцидентът трябва да напомни на парашутистите да внимават с дръжките на парашутите, особено при излизане от самолета.

"Носенето на кукичка, макар и да не е регулаторно изискване, може да спаси живот при преждевременно разпъване на резервния парашут", каза той.

Инцидентът в Куинсланд не е единственият свързан с парашутизъм през последните години.

На 27 септември опитен парашутист загина, когато самолетът, който пилотирал, се разбил северно от летище Моруя в Ню Саут Уелс, няколко минути след като група парашутисти скочили от него.

Източник: The Sydney Morning Herald    
Парашутизъм Авиационен инцидент Северен Куинсланд Парашутист виси от самолет Аварийно кацане Cessna Caravan Повреда на опашката Сигнал за бедствие Безопасност при скокове ATSB доклад
