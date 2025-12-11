ЕС придвижва кандидатурата на Украйна за членство в съюза

Е вропейският съюз днес предаде на Украйна дълъг списък с реформи, които трябва да бъдат извършени във връзка с присъединяването на страната към блока, която е решена да ускори процеса въпреки продължаващата войната и пречките от страната една от държавите от ЕС - Унгария, предаде Асошиейтед прес.

Високопоставени европейски представители и дипломати се срещнаха в Лвов, в Западна Украйна и заявиха, че списъкът с исканията покрива приблизително половината от необходимите реформи, които ще позволят напредък, докато официалните преговори остават блокирани от Будапеща.

Членството в ЕС се превърна в основна цел в опитите на Киев да се свърже със Запада, докато перспективите за членство в НАТО намаляват.

Пред страната обаче остават редица предизвикателства. Унгарският премиер Виктор Орбан настоява, че предприсъединителните преговори не могат да се водят във време на война и посочва, че има риск за унгарското малцинство и за икономиката в Украйна.

Въпреки че има разногласия с всички останали страни членки, Унгария остава на тази позиция и не изпрати представител на днешната среща. В разрив с по-широкия консенсус в ЕС, Будапеща поддържа близки отношения с Москва.

Датската министърка по европейските въпроси Мари Биер каза, че ЕС отбелязва напредък по въпроса. „Много е ясно, че ние сме 26 страни членки, които виждат бъдещето на Украйна в ЕС. Не е въпрос на дали, а на кога ще стане това“, заяви тя пред журналисти в Лвов.

Кипър се присъедини към ЕС през 2004 г., като разделен от войната остров и може да послужи на Украйна като пример за присъединяване.

Островът ще поеме ротационното председателство на ЕС от Дания на 1 януари и обеща да продължи работа по кандидатурата на Украйна.

В изявление за АП заместник-министърът по европейските въпроси на Кипър Марилена Рауна оцени „изключителната политическа воля“ на Киев да извърши ключови реформи.

„Въпреки продължаващата агресивна война на Русия, украинският народ продължава да защитава не само суверенитета си“, каза тя, „но също така и тези принципите, зад които стои нашият съюз – демокрация, свобода, човешко достойнство и зачитане на фундаменталните права“.

Преди да се присъедини към блока, Украйна трябва да приведе администрацията си със системите, практиките и правилата на ЕС, а необходимите реформи са разделени в шест „клъстера“. Очаква се процесът да отнеме поне две години.

Днес с Украйна бяха договорени подробни текстове в рамките на три от тези клъстера, които се отнасят за върховенството на закона и демократичните институции, вътрешния пазар и външните отношения.