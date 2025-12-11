Свят

Еврогрупата одобри присъединяването на България към Европейския стабилизационен механизъм

Председателят на ЕСМ Пиер Граменя съобщи, че България е отправила искане да стане част от механизма

11 декември 2025, 20:20
Еврогрупата одобри присъединяването на България към Европейския стабилизационен механизъм
Източник: БТА

Н а днешното заседание на Европейския стабилизационен механизъм (ЕСМ) беше одобрено присъединяването на България към механизма. Това съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис на пресконференция след заседанието на Еврогрупата (държавите от еврозоната).

Домбровскис отбеляза, че от 1 януари догодина България въвежда еврото, а решението на ЕСМ представлява още една стъпка към укрепването на устойчивостта на българската икономика.

Ще плащаме ли чужди дългове след приемането на еврото

Председателят на ЕСМ Пиер Граменя съобщи, че България е отправила искане да стане част от механизма и от следващата година ще получи достъп до „мощна финансова защита“.

ЕСМ е ключов елемент от архитектурата на финансовата стабилност в еврозоната. Той предоставя финансова помощ на държави членки, които изпитват затруднения или са застрашени от затруднения с финансирането.

Механизмът е създаден с междуправителствен договор от 2 февруари 2012 г., а дейността му започва в края на същата година. Седалището му е в Люксембург. ЕСМ е междуправителствена организация по международното публично право, като негови акционери са държавите от еврозоната. Чрез емитирането на дългови инструменти ЕСМ финансира заеми и други форми на помощ в подкрепа на държавите членки.

Новият спасителен фонд за еврото влиза в сила

Европейският инструмент за финансова стабилност бе създаден през 2010 г. и бе наследен от ЕСМ, за да отпуска заеми по програми за макроикономически корекции; да изкупува дълг на първичния и вторичния дългов пазар; осигурява защитна финансова подкрепа под формата на кредитни линии; финансира рекапитализации на финансови институции с отпускането на заеми на правителствата на държавите по механизма.

Припомняме, че вчера управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев заяви в изказване по време на Годишната вечеря на Европейския стабилизационен механизъм в Люксембург, че „България в момента преживява политически напрежения и вълни на обществен натиск. Тези динамики са част от демократичния живот и пораждат интензивен обществен дебат. Но въпреки тези промени стратегическата ориентация към еврото остава запазена“. Радев отбелязва още, че въвеждането на еврото изисква политическа отговорност и обществено доверие, а не само техническа готовност. 

Източник: БТА, Николай Желязков    
Европейски стабилизационен механизъм България Присъединяване към ЕСМ Въвеждане на еврото Финансова стабилност Икономическа устойчивост Еврозона
