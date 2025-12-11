ЕС стартира процедура за замразяване на руски активи за Украйна

Е вропейският съюз (ЕС) започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка, които се намират на територията на ЕС, с цел да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуалното използване на средствата в подкрепа на Украйна. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на датското председателство.

Решението е взето днес и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС. Разпоредбата позволява на държавите членки да приемат специални мерки в извънредни ситуации, когато е необходимо да бъде защитена икономическата стабилност на ЕС.

По информация от датското председателство, което координира работата на ЕС по този въпрос, посланиците на държавите членки (COREPER) са одобрили преработената версия на предложението по член 122 и са дали съгласие за стартирането на писмена процедура. Официалното решение се очаква да бъде финализирано до петък около 18:00 ч. българско време.

‼️🇧🇪💰🇪🇺🇷🇺 Confiscating frozen #Russian assets to transfer these funds to #Ukraine️ is theft.



Belgian Prime Minister Bart de Wever stated this.



It would be like entering the embassy, removing all the furniture, and selling it, the #Belgian prime minister emphasized. pic.twitter.com/KfgAtdoBaW — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 11, 2025

Замразените руски активи ще трябва да бъдат използвани за Украйна на даден етап, но Белгия "няма да приеме никакви безразсъдни компромиси", преди да е сключила споразумение по този въпрос, заяви днес белгийският вицепремиер Венсан ван Петегем, цитиран от Ройтерс.

"На даден етап тези замразени руски активи ще трябва да бъдат използвани", уточни Ван Петегем преди среща на министрите на финансите от еврозоната.