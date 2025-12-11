Свят

ЕС стартира процедура за замразяване на руски активи за Украйна

Решението е взето днес и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС

11 декември 2025, 19:27
Е вропейският съюз (ЕС) започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка, които се намират на територията на ЕС, с цел да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуалното използване на средствата в подкрепа на Украйна. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на датското председателство.

Решението е взето днес и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС. Разпоредбата позволява на държавите членки да приемат специални мерки в извънредни ситуации, когато е необходимо да бъде защитена икономическата стабилност на ЕС.

По информация от датското председателство, което координира работата на ЕС по този въпрос, посланиците на държавите членки (COREPER) са одобрили преработената версия на предложението по член 122 и са дали съгласие за стартирането на писмена процедура. Официалното решение се очаква да бъде финализирано до петък около 18:00 ч. българско време. 

Замразените руски активи ще трябва да бъдат използвани за Украйна на даден етап, но Белгия "няма да приеме никакви безразсъдни компромиси", преди да е сключила споразумение по този въпрос, заяви днес белгийският вицепремиер Венсан ван Петегем, цитиран от Ройтерс.

"На даден етап тези замразени руски активи ще трябва да бъдат използвани", уточни Ван Петегем преди среща на министрите на финансите от еврозоната.

 

Източник: БТА, Бойчо Попов    
