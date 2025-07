САЩ се оттеглят от преговорите за Газа

С ъединените американски щати се присъединиха към Израел и се оттеглиха от преговорите за прекратяване на огъня в Газа.

Специалният пратеник Стив Уиткоф обвини „Хамас“ за неуспеха да се постигне споразумение и заяви, че Вашингтон ще „разгледа алтернативни варианти“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви по-рано, че правителството му все още се стреми към прекратяване на огъня, макар да отзова преговарящите си от непреките преговори в Катар, като също така обвини „Хамас“, че блокира края на близо двегодишни боеве.

В Доха посредници сноваха между делегациите на Израел и „Хамас“ повече от две седмици, но преговорите не успяха да доведат до пробив. Натискът нараства заради тежкото положение на над 2-та милиона палестинци в Ивицата Газа, където боевете предизвикаха тежка хуманитарна криза и предупреждения за „масов глад“.

Israel and US leave Gaza ceasefire talks in Qatar https://t.co/4x2vJ3YOys