България се оттегля от "Интерспутник"

Правителството ще предложи на НС да денонсира спогодбата за присъединяване, която е утвърдена през 1972 г.

11 декември 2025, 18:54
Б ългария се оттегля от Международната организация за космически съобщения „Интерспутник“.

Правителството ще предложи на Народното събрание да денонсира спогодбата за присъединяване, която е утвърдена през 1972 г.

Причините за решението са в липсата на прозрачно управление, което да гарантира, че сателитната флота на организацията, която има търговски характер, не се използва против интересите на държавите членки.

През 1972 г. България официално се присъединява към Международната организация за космически съобщения „Интерспутник“ (Intersputnik). Организацията е основана през 1971 г. в Москва от СССР и няколко социалистически държави с цел предоставяне на сателитни далекосъобщителни услуги на международно ниво. Присъединяването на България потвърждава дългогодишния интерес на страната към космическите технологии и международното сътрудничество в областта на далекосъобщенията.

В медиите се посочва, че България е била активен член на „Интерспутник“ десетилетия наред, но конкретни публични данни за степента на участие или ключови позиции в организацията липсват. Това означава, че докато страната е членувала, детайлите за ролята ѝ в управлението и оперативната дейност на организацията не са лесно достъпни.

Някои източници споменават, че София е била домакин на 35-ата юбилейна сесия на „Интерспутник“ и на петата сесия на Експлоатационния комитет през април 2007 г. Въпреки това не съществуват публични документи или медийни публикации, които да потвърждават това събитие, така че тази информация остава непотвърдена.

През последните години България предприе действия за преосмисляне на участието си в някои международни организации с руско участие. След парламентарни решения, страната официално обяви напускането си от Международната инвестиционна банка и Международната банка за икономическо сътрудничество. Тези действия са част от стратегическо преориентиране в съответствие с общата политика на Европейския съюз след войната в Украйна.

Относно сигурността на сателитните комуникации, Министерството на външните работи на България е изразявало опасения за потенциални рискове, включително смущаване на сателитни сигнали. Все пак, не са налични публични документи, които конкретно да потвърждават официален призив към Русия преди срещата на Съвета за радиорегулации на Международния съюз по далекосъобщения през ноември 2024 г., така че това твърдение остава непотвърдено.

