В София са отчетени високи нива на фини прахови частици - общината реагира

С толична община възлага допълнително миене на улиците поради превишения на нормите за концентрация на фини прахови частици (ФПЧ), съобщиха от пресцентъра на Общината. Тази мярка е част от постоянните усилия на общината за ограничаване на вторичното замърсяване, причинено от натрупаните прах и отпадъци по пътната мрежа, се посочва в съобщението.

Днес са отчетени превишения в нормите на концентрация на ФПЧ във въздуха при две станции на територията на София.

Столична община е изпратила актуална информация и конкретни препоръки до директорите на всички училища и детски градини на територията на общината.

От Община припомнят, че съвместно с лекарската мрежа "Въздух за здраве", изготвиха и разпространиха Практическо ръководство „Чист въздух за децата“. То предоставя систематизиран набор от превантивни мерки и протоколи за реакция в реално време, които имат за цел да подпомогнат учебните заведения в грижата за по-чист и здравословен въздух за децата.

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. Голям ринг.

Актуална информация за качеството на въздуха могат да се видят чрез информационна система „За въздуха“.

Столична община призовава гражданите за отговорно поведение и спазване на препоръките за намаляване на замърсяването, включително ограничаване на използването на лични автомобили и избягване на горенето на некачествени горива.

В началото на ноември заместник-кметът в Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева каза, че с повече от 10% е намаляла концентрацията на азотен диоксид за миналия зимен сезон в рамките на т.нар. малък ринг на нискоемисионната зона за автомобили. Бобчева уточни, че нискоемисионната зона в автомобилния трафик е една от мерките, които се предприемат за по-чист въздух и ще продължат да се въвеждат по-строги мерки, когато се наложи.