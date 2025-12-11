България

В София са отчетени високи нива на фини прахови частици - общината реагира

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. Голям ринг

11 декември 2025, 18:14
В София са отчетени високи нива на фини прахови частици - общината реагира
Източник: Vesti.bg/Георги Димитров

С толична община  възлага допълнително миене на улиците поради превишения на нормите за концентрация на фини прахови частици (ФПЧ), съобщиха от пресцентъра на Общината. Тази мярка е част от постоянните усилия на общината за ограничаване на вторичното замърсяване, причинено от натрупаните прах и отпадъци по пътната мрежа, се посочва в съобщението.

Днес са отчетени превишения в нормите на концентрация на ФПЧ във въздуха при две станции на територията на София.

Заради мръсен въздух: СО призова децата да не играят навън

Столична община е изпратила актуална информация и конкретни препоръки до директорите на всички училища и детски градини на територията на общината.

От Община припомнят, че съвместно с лекарската мрежа "Въздух за здраве", изготвиха и разпространиха Практическо ръководство „Чист въздух за децата“. То предоставя систематизиран набор от превантивни мерки и протоколи за реакция в реално време, които имат за цел да подпомогнат учебните заведения в грижата за по-чист и здравословен въздух за децата.

Внимание: Мръсен въздух, какво съветва общината

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. Голям ринг. 

Актуална информация за качеството на въздуха могат да се видят чрез информационна система „За въздуха“.

Хекимян: Въздухът в София е отровен

Столична община призовава гражданите за отговорно поведение и спазване на препоръките за намаляване на замърсяването, включително ограничаване на използването на лични автомобили и избягване на горенето на некачествени горива.

В началото на ноември заместник-кметът в Столична община по направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева каза, че с повече от 10% е намаляла концентрацията на азотен диоксид за миналия зимен сезон в рамките на т.нар. малък ринг на нискоемисионната зона за автомобили. Бобчева уточни, че нискоемисионната зона в автомобилния трафик е една от мерките, които се предприемат за по-чист въздух и ще продължат да се въвеждат по-строги мерки, когато се наложи. 

Мъгла и опасен въздух в София и днес
софия мъгла мръсен въздух замърсяване връбница северен парк надежда
софия мъгла мръсен въздух замърсяване връбница северен парк надежда
софия мъгла мръсен въздух замърсяване връбница северен парк надежда
софия мъгла мръсен въздух замърсяване връбница северен парк надежда
Източник: БТА, Петра Куртева    
