Пета държава бойкотира „Евровизия“

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Преговорите за мир: Очаква се Украйна да предаде на САЩ днес преработения план

30 секунди, които решиха всичко: Как крадците на Лувъра избягаха от полицията

И сландия обяви, че ще бойкотира следващото издание на „Евровизия“ заради участието на Израел, като посочва, че участието няма да бъде „нито източник на радост, нито на мир“, съобщава Sky News .

Обявлението от исландската телевизия RUV идва след оттеглянията на национални телевизии от Нидерландия, Испания, Ирландия и Словения.

В изявление RUV заяви, че участието на израелската национална телевизия KAN е „създало разединение“ сред членовете на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който организира „Евровизия“, както и сред обществото.

Мястото на Израел в конкурса беше потвърдено на общото събрание на EBU миналата седмица.

През последните две издания на конкурса имаше протести и бойкоти от страна на фенове заради включването на Израел, докато страната провежда военни операции в Газа. Тази година имаше и обвинения, че гласуването е било манипулирано в полза на израелския участник.

След нарастващата критика членовете на EBU бяха помолени да гласуват с тайно гласуване дали са съгласни с по-строгите нови правила, въведени през ноември, или желаят второ гласуване относно участието за 2026 г.

Повечето членове се съгласиха, че промените са достатъчни, въпреки че Sky News съобщава, че 11 държави са били против приемането им без допълнително гласуване.

Нидерландската телевизия AVROTROS, RTVE от Испания, RTE от Ирландия и RTV от Словения веднага обявиха, че се оттеглят.

С това RUV стана петата телевизия, която се оттегля. В изявлението си телевизията посочва, че макар новите правила да отговарят на много от повдигнатите от нея въпроси, „все още съществуват съмнения“ дали промените са достатъчни.

RUV подчертава, че различни исландски заинтересовани страни, включително артистични асоциации и обществеността, са били против участието на страната в конкурса. Освен това RUV е поискала от EBU да изключи KAN от конкурса според предишни прецеденти.

„Това е сложен въпрос, който вече е навредил на репутацията на конкурса и на EBU, подчертавайки необходимостта от решение за всички заинтересовани страни“, се посочва в изявлението.

Австрия, която ще бъде домакин на следващото издание на конкурса, миналата седмица заяви, че е доволна от участието на Израел. Роланд Вайсман, генерален директор на австрийската телевизия ORF, каза, че конкурсът е „състезание за телевизии, а не за правителства“.

Главният изпълнителен директор на KAN, Голан Йохпаз, заяви, че опитите да бъдат премахнати от конкурса могат да се разберат „само като културен бойкот“.

Британската телевизия BBC, която излъчва „Евровизия“ във Великобритания, също подкрепя решението на EBU.

По-рано в сряда полската телевизия TVP потвърди участието си, като заяви, че е наясно с напрежението около конкурса и разбира емоциите и опасенията, които са възникнали. „Въпреки това вярваме, че „Евровизия“ все още има шанс да се превърне отново в пространство, изпълнено само с музика“, се казва в изявление на TVP.

Въпреки натиска от културния съюз в Белгия за бойкот, телевизията RTBF също потвърди участието си миналата седмица.

Оттеглянията хвърлят сянка върху конкурса, който трябва да бъде празник на обединяващата сила на музиката.

Страни са се оттегляли или са били забранявани да участват и в миналото – най-известно Русия през 2022 г., само дни след нахлуването в Украйна – но това вероятно е най-голямата политическа криза в историята на „Евровизия“.

Ноа Кирел, представителката на Израел през 2023 г., заяви в интервю за Sky News през октомври, че въпреки че ситуацията сега е „много различна“ от времето, когато е участвала, конкурсът не трябва да бъде за политика, а да се „фокусира върху музиката“.

Днес беше крайният срок за телевизиите да потвърдят участието си. Финалният списък на страните-участнички ще бъде публикуван в началото на следващата седмица, съобщи EBU.

В отговор на решението на RUV директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн заяви: „Уважаваме решението на всички телевизии, които са избрали да не участват в следващото издание на конкурса, и се надяваме скоро да ги посрещнем отново. Очакваме да приветстваме около 35 телевизии и техните артисти във Виена следващия май“.