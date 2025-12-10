Свят

Пета държава бойкотира „Евровизия“

Обявлението от исландската телевизия RUV идва след оттеглянията на национални телевизии от Нидерландия, Испания, Ирландия и Словения

10 декември 2025, 22:14
30 секунди, които решиха всичко: Как крадците на Лувъра избягаха от полицията

30 секунди, които решиха всичко: Как крадците на Лувъра избягаха от полицията
Студенти протестират пред Софийския университет, движението в центъра е спряно

Студенти протестират пред Софийския университет, движението в центъра е спряно
Внимание, шофьори! Протест затваря центъра на София

Внимание, шофьори! Протест затваря центъра на София
Преговорите за мир: Очаква се Украйна да предаде на САЩ днес преработения план

Преговорите за мир: Очаква се Украйна да предаде на САЩ днес преработения план
Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico
Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт
Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”
Предупреждение за мегаземетресение в Япония

Предупреждение за мегаземетресение в Япония

И сландия обяви, че ще бойкотира следващото издание на „Евровизия“ заради участието на Израел, като посочва, че участието няма да бъде „нито източник на радост, нито на мир“, съобщава Sky News.

Обявлението от исландската телевизия RUV идва след оттеглянията на национални телевизии от Нидерландия, Испания, Ирландия и Словения.

В изявление RUV заяви, че участието на израелската национална телевизия KAN е „създало разединение“ сред членовете на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който организира „Евровизия“, както и сред обществото.

Мястото на Израел в конкурса беше потвърдено на общото събрание на EBU миналата седмица.

През последните две издания на конкурса имаше протести и бойкоти от страна на фенове заради включването на Израел, докато страната провежда военни операции в Газа. Тази година имаше и обвинения, че гласуването е било манипулирано в полза на израелския участник.

След нарастващата критика членовете на EBU бяха помолени да гласуват с тайно гласуване дали са съгласни с по-строгите нови правила, въведени през ноември, или желаят второ гласуване относно участието за 2026 г.

Повечето членове се съгласиха, че промените са достатъчни, въпреки че Sky News съобщава, че 11 държави са били против приемането им без допълнително гласуване.

Нидерландската телевизия AVROTROS, RTVE от Испания, RTE от Ирландия и RTV от Словения веднага обявиха, че се оттеглят.

С това RUV стана петата телевизия, която се оттегля. В изявлението си телевизията посочва, че макар новите правила да отговарят на много от повдигнатите от нея въпроси, „все още съществуват съмнения“ дали промените са достатъчни.

RUV подчертава, че различни исландски заинтересовани страни, включително артистични асоциации и обществеността, са били против участието на страната в конкурса. Освен това RUV е поискала от EBU да изключи KAN от конкурса според предишни прецеденти.

„Това е сложен въпрос, който вече е навредил на репутацията на конкурса и на EBU, подчертавайки необходимостта от решение за всички заинтересовани страни“, се посочва в изявлението.

Австрия, която ще бъде домакин на следващото издание на конкурса, миналата седмица заяви, че е доволна от участието на Израел. Роланд Вайсман, генерален директор на австрийската телевизия ORF, каза, че конкурсът е „състезание за телевизии, а не за правителства“.

Главният изпълнителен директор на KAN, Голан Йохпаз, заяви, че опитите да бъдат премахнати от конкурса могат да се разберат „само като културен бойкот“.

Британската телевизия BBC, която излъчва „Евровизия“ във Великобритания, също подкрепя решението на EBU.

По-рано в сряда полската телевизия TVP потвърди участието си, като заяви, че е наясно с напрежението около конкурса и разбира емоциите и опасенията, които са възникнали. „Въпреки това вярваме, че „Евровизия“ все още има шанс да се превърне отново в пространство, изпълнено само с музика“, се казва в изявление на TVP.

Въпреки натиска от културния съюз в Белгия за бойкот, телевизията RTBF също потвърди участието си миналата седмица.

Оттеглянията хвърлят сянка върху конкурса, който трябва да бъде празник на обединяващата сила на музиката.

Страни са се оттегляли или са били забранявани да участват и в миналото – най-известно Русия през 2022 г., само дни след нахлуването в Украйна – но това вероятно е най-голямата политическа криза в историята на „Евровизия“.

Ноа Кирел, представителката на Израел през 2023 г., заяви в интервю за Sky News през октомври, че въпреки че ситуацията сега е „много различна“ от времето, когато е участвала, конкурсът не трябва да бъде за политика, а да се „фокусира върху музиката“.

Днес беше крайният срок за телевизиите да потвърдят участието си. Финалният списък на страните-участнички ще бъде публикуван в началото на следващата седмица, съобщи EBU.

В отговор на решението на RUV директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн заяви: „Уважаваме решението на всички телевизии, които са избрали да не участват в следващото издание на конкурса, и се надяваме скоро да ги посрещнем отново. Очакваме да приветстваме около 35 телевизии и техните артисти във Виена следващия май“.

Евровизия Бойкот Израел Исландия Оттегляне EBU Политическа криза Газа Разединение Музикален конкурс
Последвайте ни

По темата

Първи политически реакции след масовите демонстрации в страната

Първи политически реакции след масовите демонстрации в страната

Скандал във Франция: Брижит Макрон предизвика буря с обидни думи към феминистки

Скандал във Франция: Брижит Макрон предизвика буря с обидни думи към феминистки

Румен Радев: Хората изпревариха парламента и гласуваха недоверие на кабинета

Румен Радев: Хората изпревариха парламента и гласуваха недоверие на кабинета

Руски режисьор изрази рядка по рода си критика в присъствието на Путин

Руски режисьор изрази рядка по рода си критика в присъствието на Путин

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
5 признака, че котката ви е заразена с паразити

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 4 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 4 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 4 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 4 дни

Виц на деня

На Коледа стават чудеса. И после ги изплащаш две години, на равни вноски.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Асен Василев с първи коментар след края на&nbsp;протеста</p>

"Ако не подадат оставка, протестите ще продължат": Асен Василев с равносметка за демонстрациите

България Преди 2 часа

Той определи утрешното гласуване на вота на недоверие като "момента, в който това пагубно за България правителство трябва да си тръгне"

<p>Протестиращи се качиха на прозорците на Народното събрание</p>

Демонстранти се качиха на прозорците на първия етаж на Народното събрание

България Преди 2 часа

С лазер върху парламента бяха изписани надписи като "Оставка", "Мафията вън" и "За честни избори"

Заглушен ли е мобилният сигнал в района на Ларгото? КРС дава категоричен отговор

Заглушен ли е мобилният сигнал в района на Ларгото? КРС дава категоричен отговор

България Преди 3 часа

Проверки на място показаха нормално покритие и липса на умишлено заглушаване по време на протеста

Световни медии проследиха на живо масовите протести в България срещу правителството

Световни медии проследиха на живо масовите протести в България срещу правителството

България Преди 3 часа

<p>Атанасов: Трябва да си върнем държавата</p>

Атанас Атанасов пред протестиращите в столицата: Трябва да си върнем държавата

България Преди 4 часа

Атанасов обвини управляващите в „арогантно потъпкване на правилата“

С бомбички, нож и бокс: Задържани на антиправителствения протест в София

С бомбички, нож и бокс: Задържани на антиправителствения протест в София

България Преди 4 часа

Tрима протестиращи са задържани за установяване на самоличността им

Асен Василев: Силно се надяваме партиите в управлението да чуят хората

Асен Василев: Силно се надяваме партиите в управлението да чуят хората

България Преди 5 часа

Василев посочи, че не само политическите лидери искат оставката на правителството

<p>&quot;Писна ни и повече няма да ги търпим&quot;: Протести в България срещу правителството</p>

"Писна ни и повече няма да ги търпим": Протести в България срещу правителството

България Преди 6 часа

Демонстрантите искат оставката на правителството

Франция: Евросредства може да са се озовали в ръцете на "Хамас"

Франция: Евросредства може да са се озовали в ръцете на "Хамас"

Свят Преди 6 часа

Франция призовава и за увеличаване на прозрачността и за прилагане на оперативни средства, чрез които по-добре ще се контролира потокът на средства

Протест спира движението и по централни булеварди в Пловдив

Протест спира движението и по централни булеварди в Пловдив

Свят Преди 6 часа

Гражданите са призовани да се съобразяват с указанията на полицейските служители

Принц Хайнрих XIII Ройс, обвинен за преврат в Германия: Не съм терорист

Принц Хайнрих XIII Ройс, обвинен за преврат в Германия: Не съм терорист

Свят Преди 6 часа

Принцът обясни как е бил вербуван от бившия войник и съучастник Максимилиан Едер, който му разказал за предполагаеми масови изнасилвания на деца

Кайли Дженър и Тимоти Шаламе блеснаха в оранжево и сложиха край на слуховете за раздяла

Кайли Дженър и Тимоти Шаламе блеснаха в оранжево и сложиха край на слуховете за раздяла

Любопитно Преди 6 часа

Двамата, които през последните месеци подхранваха слуховете за раздяла, сложиха край на спекулациите с поредица от нежни моменти и перфектно съчетани визии

Дъщерята на Мария Корина Мачадо прие Нобеловата награда за мир от нейно име

Дъщерята на Мария Корина Мачадо прие Нобеловата награда за мир от нейно име

Свят Преди 6 часа

Мачадо се укрива и не е виждана публично от 9 януари, когато беше задържана за кратко на протест в Каракас

Руски дронове удариха газопреносната система в Одеска област

Руски дронове удариха газопреносната система в Одеска област

Свят Преди 7 часа

Заместник-министърът на енергетиката Микола Колисник не посочи какъв обект е бил поразен

<p>Засилва ли Китай руската военна мощ?</p>

Зеленски: Китай задълбочава връзките си с Русия във военния сектор

Свят Преди 7 часа

„Партньорските разузнавателни служби имат подобна информация“, добави Зеленски

МС одобри над 1.7 млн. лева компенсации за неприети деца в детски градини

МС одобри над 1.7 млн. лева компенсации за неприети деца в детски градини

Свят Преди 7 часа

По тази мярка се компенсират семейства на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас

Всичко от днес

От мрежата

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg
1

В България имаме "силна връзка" с природата

sinoptik.bg

Ще бият ли скоро сватбени камбани за Шер и 40 години по-младия ѝ приятел

Edna.bg

Водеща на новините прочете негативните коментари за теглото ѝ в ефир

Edna.bg

Луческу предупреди: Лудогорец обича да доминира, не може да си правим сметки

Gong.bg

Гредата и страхотен вратар спряха ПСЖ в Страната на баските

Gong.bg

Масови протести срещу властта в София и други големи градове у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Асен Василев: Протестите ще продължат, докато правителството не подаде оставка

Nova.bg