Лични вещи на Симеон Николов и Васил Найденов са в благотворителен търг

Намерението на организаторите е през 2025 г. общата събрана сума от началото на кампанията от 2009 г. досега да достигне един милион лева

11 декември 2025, 22:48
Лични вещи на Симеон Николов и Васил Найденов са в благотворителен търг
В олейболна фланелка на Симеон Николов – един от героите на световното първенство тази година и кецове на Васил Найденов с личен автограф от него ще бъдат част от артикулите в благотворителния търг, организиран от Община Тунджа на 18 декември, каза пред медии кметът Станчо Ставрев.

Търгът е част от 17-ото издание на Общинския коледен благотворителен бал, чрез който се набират средства в подкрепа на деца и младежи от населените места в общината. Два пъти годишно от фонда на кампанията подпомагат ученици и студенти за постигнати високи постижения в различни области. Предоставя се и финансова помощ на семейства с деца в неравностойно положение и с тежки заболявания.

Инициативата “Подай ръка на различните деца” продължава

Съпричастност към каузата и тази година заяви Сливенският митрополит Арсений, който осигури за търга картина на художничка от Сливен. Владиката беше сред гостите на бала през 2024 г. Със свои произведения участват и художници от регион Ямбол. Набирането на експонати продължава.

Освен чрез търга, целеви средства се събират и от продажба на изделия, включени в базар по време на бала. Те са изработвани от детски и учебни заведения в общината, също и от клубове на пенсионера. Ще има и щандове на местни занаятчии.

Да се откажеш заради връстник в нужда

По традиция по време на благотворителната вечер се представят успехите, постигнати от деца и младежи, подпомогнати в предходни издания на инициативата. Сред акцентите този път ще бъдат и три завладяващи истории на майки на деца със специални потребности, допълни кметът на Тунджа Станчо Ставрев.

Намерението на организаторите е през 2025 г. общата събрана сума от началото на кампанията от 2009 г. досега да достигне един милион лева.

Благотворителен търг Община Тунджа Подкрепа за деца Коледен бал Симеон Николов Васил Найденов Деца със специални потребности Набиране на средства Сливенски митрополит Арсений Изкуство и занаяти
