Лични вещи на Симеон Николов и Васил Найденов са в благотворителен търг

В олейболна фланелка на Симеон Николов – един от героите на световното първенство тази година и кецове на Васил Найденов с личен автограф от него ще бъдат част от артикулите в благотворителния търг, организиран от Община Тунджа на 18 декември, каза пред медии кметът Станчо Ставрев.

Търгът е част от 17-ото издание на Общинския коледен благотворителен бал, чрез който се набират средства в подкрепа на деца и младежи от населените места в общината. Два пъти годишно от фонда на кампанията подпомагат ученици и студенти за постигнати високи постижения в различни области. Предоставя се и финансова помощ на семейства с деца в неравностойно положение и с тежки заболявания.

Инициативата “Подай ръка на различните деца” продължава

Съпричастност към каузата и тази година заяви Сливенският митрополит Арсений, който осигури за търга картина на художничка от Сливен. Владиката беше сред гостите на бала през 2024 г. Със свои произведения участват и художници от регион Ямбол. Набирането на експонати продължава.

Източник: БТА

Освен чрез търга, целеви средства се събират и от продажба на изделия, включени в базар по време на бала. Те са изработвани от детски и учебни заведения в общината, също и от клубове на пенсионера. Ще има и щандове на местни занаятчии.

Да се откажеш заради връстник в нужда

По традиция по време на благотворителната вечер се представят успехите, постигнати от деца и младежи, подпомогнати в предходни издания на инициативата. Сред акцентите този път ще бъдат и три завладяващи истории на майки на деца със специални потребности, допълни кметът на Тунджа Станчо Ставрев.

Намерението на организаторите е през 2025 г. общата събрана сума от началото на кампанията от 2009 г. досега да достигне един милион лева.