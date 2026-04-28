Обвиниха стрелеца от гала вечерята на журналистите от Белия дом в опит за убийство на президента на САЩ

Нападението беше извършено в събота вечерта в хотел "Хилтън" във Вашингтон

28 април 2026, 07:26
Този път Джими Кимъл наистина вбеси Тръмп

Този път Джими Кимъл наистина вбеси Тръмп
Снежна буря помете Москва в края на април

Снежна буря помете Москва в края на април
„Дойдоха в две малки кутии, като за обувки“: Изповедта на вдовицата от подводницата „Титан“

„Дойдоха в две малки кутии, като за обувки“: Изповедта на вдовицата от подводницата „Титан“
Говорителят на Белия дом: Ще има изстрели тази нощ

Говорителят на Белия дом: Ще има изстрели тази нощ
„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп

„Залегни и грабвай виното!“: Жена стана хит в мрежата, заснеха я да прибира алкохол след стрелбата срещу Тръмп
„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп
„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата
Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

С трелецът от гала вечерята на Асоциацията на журналистите от Белия дом, на която присъстваха Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, беше обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, предадоха световните агенции.

Разкриха кой е стрелецът, опитал да убие Тръмп

Нападението беше извършено в събота вечерта в хотел "Хилтън" във Вашингтон. Стрелецът не влезе в балната зала, в която беше Тръмп, а откри огън пред нея. Заради стрелбата бяха евакуирани гостите на шикозното събитие. На него присъстваха 2600 души. Стелецът беше арестуван незабавно, а лидери от цял свят осъдиха случилото се.

Нападателят, идентифициран като Коул Томас Алъс, се яви в съда днес. Той е представляван от адвокати от Федералната служба за обществена защита и седеше до тях съда, облечен в синя затворническа униформа.

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Срещу него са повдигнати и обвинения за транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси между щати, както и за използване на оръжие по време на престъпление, при което се прибягва до сила. Обвиняемият не направи изявление относно обвиненията.

Прокурорите не са разкрили на този етап мотивите на нападателя, но в съобщение, прегледано от Асошиейтед прес, за което властите твърдят, че е изпратено от Алън до членове на семейството му минути преди атаката, той се е нарекъл „приятелски федерален убиец“, направил е многократни препратки към републиканския президент, без да го назовава по име, и е намекнал за недоволство от редица действия на администрацията на Тръмп.

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Тръмп

Разследващите разглеждат тези текстове, заедно със следа от публикации в социалните мрежи и интервюта с членове на семейството, като едни от най-ясните доказателства за мисленето на заподозрения и възможните му мотиви.

Смята се, че 31-годишният Алън е пътувал с влак от Калифорния до Чикаго, а след това до Вашингтон, където се е настанил като гост в хотела, в който беше гала вечерята.

НИМХ обяви жълт код за слана във вторник: Защо е опасна

НИМХ обяви жълт код за слана във вторник: Защо е опасна

28 април: Полетът на ужаса – 30 адски минути в небето над Хаваите

28 април: Полетът на ужаса – 30 адски минути в небето над Хаваите

Обнародваха резултатите за 52-рото Народно събрание в Държавен вестник

Обнародваха резултатите за 52-рото Народно събрание в Държавен вестник

Рубио: Иранската блокада на Ормузкия проток е икономическо ядрено оръжие

Рубио: Иранската блокада на Ормузкия проток е икономическо ядрено оръжие

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
77-годишният крал, който все още се лекува от рак, ще произнесе реч пред Конгреса, като това е едва вторият случай, в който британски монарх прави това.

Наричат ги апостоли в смисъл на пратени да разпространяват вярата в Иисус Христос

Образът на големия актьор Васил Михайлов му донесе първото място

Бебешки сън: Петте мита, които причиняват ненужен стрес на родителите
От схващането, че кърмачетата трябва да спят по 12 часа без прекъсване, до твърдението, че дневната дрямка подобрява нощния отдих – ето кои са най-големите заблуди, които тревожат родителите

Токсичната позитивност подменя истинските емоции с илюзия за щастие, което води до депресия и прегаряне

Освен това, от юли 2024 г. до март 2026 г. Меркел е направила девет пътувания, похарчвайки над 10 000 евро

Президентът на РСМ добави, че двамата са разговаряли след изборите в България

Мерц: Част от Украйна ще престане да бъде украинска
Днес ЕК призова държавите от ЕС бързо да вземат решение за начало на преговорите с Украйна за присъединяване

След България се нареждат Хърватия и Литва

Тази година в Русия ще има парламентарни избори

Най-възрастният народен представител ще открие първото заседание в четвъртък

Ще се раздели ли ПП-ДБ?
Двете формации са на мнение, че трябва да имат обща кандидатура за президент

Новите управляващи влизат в НС с дълъг списък от задачи

До края на тази година изискванията са само препоръчителни

Четвъртият обвиняем се издирва

В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 28 април, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 28 април, вторник

Edna.bg

От „Надежда“ за раздялата с Генчев: Най-доброто решение

Gong.bg

Зверев продължава напред в Мадрид, белгиец поднесе изненадата

Gong.bg

1879 г. - когато България написва своите правила

Nova.bg

След журналистическо разследване: Прокуратурата започна проверка срещу бившия шеф на ВАС

Nova.bg