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Иран официално затвори Ормузкия проток до второ нареждане

Решението е взето в отговор на американски удари през изминалата нощ

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 13:40
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И ранските морски власти потвърдиха пълното затваряне на Ормузкия проток, един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол и природен газ , в отговор на американските удари по страната.

"Ормузкият проток е затворен до второ нареждане", съобщи иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив.

На ръба на нова криза: Иран блокира Ормузкия проток, заплаши да стреля по всеки кораб

Решението е взето в отговор на американски удари през изминалата нощ, като според Техеран действията на Вашингтон представляват „агресия в региона“.

„Поради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане“, се посочва в съобщението на иранските власти, цитирано от Франс прес.

Според информацията Иран вече е ограничавал корабоплаването през стратегическия проток от началото на израелско-американската военна операция от 28 февруари, като до момента е допускал ограничен брой плавателни съдове ежедневно.

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Взаимни удари и нова военна ескалация

Паралелно с блокирането на Ормузкия проток, САЩ и Иран си размениха нови удари в района на Персийския залив, което допълнително изостря напрежението и поставя под въпрос крехките опити за деескалация.

Американското Централно командване (СЕНТКОМ) съобщи, че силите на САЩ са атакували ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни контролни станции и радарни обекти в района на Ормузкия проток.

Вашингтон определя действията като „съразмерен“ отговор на свалянето на американски военен хеликоптер „Апачи“ край бреговете на Оман, като подчертава, че силите му остават в готовност за самоотбрана.

В отговор, според ирански медии, Техеран е нанесъл удари по американски бази в Персийския залив и Йордания, включително с балистични ракети. В няколко държави в региона са били задействани системи за противовъздушна отбрана и сирени за въздушна тревога.

Иран затваря Ормузкия проток, „докато САЩ не вдигнат блокадата“

Твърдения за атаки и напрежение в региона

Ирански медии съобщават за взривове в райони край Ормузкия проток, включително град Сирик и остров Кешм, както и за удари в близост до пристанищния град Бандар Абас.

Според иранската страна са поразени обекти от инфраструктурата, включително водохранилища, което е довело до затруднения в снабдяването с питейна вода в част от региона.

Междувременно Иранският външен министър Абас Арагчи предупреди, че страната ще отговори на всяка нова атака.

„Нашите въоръжени сили няма да оставят нито едно нападение без отговор“, заяви той, като призова външните сили да напуснат региона.

САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

Разширяване на конфликта и реакции

По информация на ирански медии, са били извършени и атаки с дронове срещу американски военни обекти в Бахрейн, а база в Йордания също е била под обстрел. Йорданската армия съобщава за прехванати ракети, а в няколко държави от Персийския залив са звучали сирени за тревога.

Американската страна определя ударите си като действия в самоотбрана, докато Техеран ги нарича „неубедителен претекст“.

Според международни медии, цитирани от американската преса, ударите на САЩ са били нанесени на няколко вълни срещу около 20 цели.

Иран: Ормузкият проток ще остане затворен за "вражеските страни"

Политическо напрежение и несигурно примирие

Президентът на САЩ Donald Trump обвини Иран за свалянето на американския хеликоптер и заяви, че ще последва твърд отговор, като по-късно определи американските удари като „много силни и мощни“.

Въпреки ескалацията, той заяви в интервю, че има постигнато „споразумение за прекратяване на огъня“, което обаче остава нестабилно и под въпрос.

Регион с повишен риск

Ормузкият проток, един от най-важните енергийни коридори в света, остава ключова точка на напрежение, като всяко ограничаване на корабоплаването в него има потенциал да повлияе върху глобалните доставки на петрол и втечнен газ.

Ситуацията в Персийския залив остава изключително напрегната, а международните наблюдатели предупреждават, че рискът от по-широк конфликт продължава да нараства.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС, БТА - Николай Джамбазов    
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