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Изненадващата критика на Джаки Кенеди към кралица Елизабет II след първата им среща

Нова книга разкрива неподозирани подробности за прочутата среща между първата дама на САЩ и британския монарх. Въпреки блясъка на държавния банкет, Джаки Кенеди е останала разочарована както от Бъкингамския дворец, така и от визията на кралицата

Стела Христова Стела Христова

12 юни 2026, 12:28
Изненадващата критика на Джаки Кенеди към кралица Елизабет II след първата им среща
Източник: Getty Images

Н а пръв поглед покойната кралица Елизабет II и първата дама на САЩ Жаклин (Джаки) Кенеди имаха изключително много общи неща. И двете изпитваха огромна страст към конете, отглеждаха малките си деца под светлините на прожекторите и умееха да използват „меката дипломация“ до съвършенство – въпреки че по онова време самите те не притежаваха реална политическа власт, пише HELLO!

Въпреки това първата им среща изобщо не е преминала толкова гладко, колкото е очаквала публиката, разкрива Каролайн Халеман, автор на новата историческа книга „Кенеди и Уиндзори“.

През юни 1961 г. – две години преди фаталния атентат в Далас – американският президент Джон Ф. Кенеди и съпругата му Джаки пристигат на официално посещение в Бъкингамския дворец.

„Джаки беше изключително развълнувана от визитата и нямаше търпение да се запознае с кралицата. Тя обаче остана леко разочарована, че самият дворец не се оказа толкова грандиозен и внушителен, колкото си го е представяла“, споделя Халеман.

  • Критиката за прическата на кралицата

Оказва се, че бляскавата първа дама на САЩ е имала и някои неочаквани критики към външния вид на британския монарх. Според кралския биограф Сали Бедел Смит, след срещата Джаки споделила пред близки, че намира прическата на Елизабет II за „твърде старомодна, плоска и без никакъв обем“.

За щастие, когато Джаки Кенеди се завръща в Бъкингамския дворец на следващата година (след самостоятелно пътуване до Индия и Пакистан), атмосферата е коренно различна. Двете дами вече се разбират много по-добре, намират общ език в разговорите за езда и коне, а Джаки дори откровено споделя с монарха колко „изтощителен“ е животът под постоянното наблюдение на обществото и медиите.

  • Един незабравим и много бляскав банкет

През своето внушително 70-годишно царуване кралица Елизабет II се е срещала със стотици световни лидери, но визитата на семейство Кенеди през 1961 г. остава сред най-емблематичните. Младата американска президентска двойка буквално заслепява британската общественост като почетни гости на пищния държавен банкет.

Според Историческата асоциация на Белия дом, това е едва вторият път в историята на 20-и век, в който американски президент вечеря в Бъкингамския дворец (първият е Удроу Уилсън през 1918 г.).

Модният дуел в онази вечер също е забележителен: Кралица Елизабет II блести в кралскосиня бална рокля от тюл, ушита от кралския дизайнер Норман Хартнел, а Джаки Кенеди залага на изящна копринена вечерна рокля в ледено синьо, комбинирана с дълги бели ръкавици, дело на модния бранд Chez Ninon.

По време на вечерята Джон Ф. Кенеди подарява на кралицата своя официална снимка в сребърна рамка от Tiffany & Co. с лично послание: „До Нейно Величество Кралица Елизабет II, с признателност и най-голямо уважение“. По-късно, в официално писмо по повод рождения ден на кралицата, президентът пише: „Винаги ще пазим спомена за онази прекрасна вечер“.

  • Почит след трагедията

Идилията е прекъсната брутално на 22 ноември 1963 г., когато Джон Ф. Кенеди е убит при покушение по време на президентския кортеж в Далас, Тексас.

Новината разтърсва дълбоко британския кралски двор. Принц Филип лично пътува до Вашингтон, за да присъства на държавното погребение на 25 ноември, като извървява пеша траурната процесия от Белия дом до катедралата.

В архивите и книгата „Скъпа г-жо Кенеди“ са запазени трогателните и искрени съболезнования, които кралица Елизабет изпраща веднага на съкрушената вдовица:

„Дълбоко съм разстроена от трагичната смърт на президента Кенеди. Моят съпруг се присъединява към мен, за да изрази нашите най-сърдечни и искрени съболезнования към Вас и Вашето семейство“, пише в писмото си британският монарх.

Две години по-късно, през 1965 г., кралицата лично се присъединява към Джаки Кенеди и дъщеря ѝ Каролайн във Великобритания, за да открият официален паметник в чест на покойния американски президент.

Редактор: Стела Христова
Кралица Елизабет II Джаки Кенеди Джон Ф. Кенеди Бъкингамски дворец кралска история дипломация мода
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