Синдикати скочиха срещу кабинета за „Марица-изток“: Решението е неправомерно

С индикална миньорска федерация „Подкрепа“ и Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ изпратиха писмо до министъра на енергетиката Ива Петрова и позиция до министър-председателя Румен Радев, министъра на енергетиката и председателя на Енергийната комисия Румяна Петрова, в което остро осъждат решението на Министерския съвет за отделяне на „Мини Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица Изток 2“ от структурата на Българския енергиен холдинг. Двете синдикални организации заявяват, че решението е неправомерно и не е съгласувано с тях.

Старт на ключова реформа в енергетиката, преструктурират БЕХ

В своята позиция те напомнят, че има решение на Народното събрание, с което се забранява на министъра на енергетика да предприема действия по промяна на холдинговата и капиталова структура на БЕХ.

Синдикатите са категорични, че всички решения, незащитаващи интересите на служителите на Комплекс „Марица-изток” водят до ескалация на напрежението и изразиха своята готовност да предприемат законови действия.

Също така в писмото си до министъра на енергетиката синдикалните организации изразяват разочарование от изказването й на 10 юни 2026 г. и заявяват, че „конструктивен разговор не се е състоял, не сме давали никакви предложения и съгласие за каквито и да било действия от страна на министерството на енергетиката, докато работните групи не представят визия за Комплекса, която да бъде обсъдена.”

По-рано тази седмица министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи на брифинг, че Министерският съвет й е възложил да започне работа по преструктурирането на Българския енергиен холдинг, чрез отделяне на „Мини Марица-изток” и ТЕЦ „Марица-изток 2” от структурата на холдинга.