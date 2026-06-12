България

Синдикати скочиха срещу кабинета за „Марица-изток“: Решението е неправомерно

Според КНСБ и „Подкрепа“ отделянето на „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ от БЕХ противоречи на решение на Народното събрание и е предприето без съгласуване със синдикатите

Василена Василева Василена Василева

12 юни 2026, 14:26
Синдикати скочиха срещу кабинета за „Марица-изток“: Решението е неправомерно
Източник: БГНЕС

С индикална миньорска федерация „Подкрепа“ и Федерацията на независимите синдикати на миньорите към КНСБ изпратиха писмо до министъра на енергетиката Ива Петрова и позиция до министър-председателя Румен Радев, министъра на енергетиката и председателя на Енергийната комисия Румяна Петрова, в което остро осъждат решението на Министерския съвет за отделяне на „Мини Марица-изток“ и „ТЕЦ Марица Изток 2“ от структурата на Българския енергиен холдинг. Двете синдикални организации заявяват, че решението е неправомерно и не е съгласувано с тях.

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В своята позиция те напомнят, че има решение на Народното събрание, с което се забранява на министъра на енергетика да предприема действия по промяна на холдинговата и капиталова структура на БЕХ.

Синдикатите са категорични, че всички решения, незащитаващи интересите на служителите на Комплекс „Марица-изток” водят до ескалация на напрежението и изразиха своята готовност да предприемат законови действия.

Също така в писмото си до министъра на енергетиката синдикалните организации изразяват разочарование от изказването й на 10 юни 2026 г. и заявяват, че „конструктивен разговор не се е състоял, не сме давали никакви предложения и съгласие за каквито и да било действия от страна на министерството на енергетиката, докато работните групи не представят визия за Комплекса, която да бъде обсъдена.”

По-рано тази седмица министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи на брифинг, че Министерският съвет й е възложил да започне работа по преструктурирането на Българския енергиен холдинг, чрез отделяне на „Мини Марица-изток” и ТЕЦ „Марица-изток 2” от структурата на холдинга.

Редактор: Василена Василева
Източник: СМФ "Подкрепа"/Пресцентър    
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