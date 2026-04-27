„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

О бвиненият за стрелбата по време на Вечерята на кореспондентите в Белия дом Коул Алън е изпратил обширен манифест до членове на семейството си около 10 минути преди съботната атака, съобщиха източници на The Post.

Писмото от 1052 думи, подписано като „Коул ‘coldForce’ ‘Приятелски федерален атентатор’ Алън“ — очертава неговите „правила за ангажираност“ за стрелбата и заявява, че той вярва, че негов свещен дълг е да атакува служители на администрацията.

Манифестът на Коул Алън в пълен текст:

Здравейте на всички!

Може би днес изненадах много хора. Нека започна с извинение към всички, с чието доверие злоупотребих.

Извинявам се на родителите си, задето казах, че отивам на интервю, без да уточня, че е за списъка на „Най-търсените“.

1/ WATCH: Cole Allen in his own words…



The California computer scientist, 31, accused of opening fire at the White House Correspondents’ Dinner isn’t just any would-be killer — he is an elite-trained engineer from Caltech, where students with perfect SAT scores gain admission.… pic.twitter.com/iU1J4I1wJc — Asra Nomani (@AsraNomani) April 26, 2026

Извинявам се на колегите и учениците си за думите, че имам личен спешен случай (докато някой прочете това, вероятно със сигурност ЩЕ имам нужда от спешното отделение, но едва ли мога да кажа, че това не е самоналожено състояние).

Извинявам се на всички хора, с които пътувах, на всички работници, които обработваха багажа ми, и на всички останали хора в хотела, които не бяха мои цели, но които изложих на опасност просто с присъствието си наблизо.

Извинявам се на всички, които са били малтретирани и/или убити преди това, на всички, които са страдали, преди да успея да направя този опит, на всички, които може да страдат след това, независимо от моя успех или неуспех.

Cole Allen was a Registered Guest at the Washington Hilton, confirmed by D.C. Police Chief Jeffrey Carroll



He was NOT SHOT, but taken to the hospital for evaluation. That is him in the picture in an ambulance.



His home in California is being searched and under lockdown. https://t.co/oIHoJr5Cpv pic.twitter.com/FDpbF4V52L — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 26, 2026

Не очаквам прошка, но ако бях видял друг начин да се приближа толкова близо, щях да го избера. Отново, моите искрени извинения.

Относно причините, поради които направих всичко това:

Аз съм гражданин на Съединените американски щати.

Това, което правят моите представители, се отразява на мен.

И вече не желая да позволявам на педофил, изнасилвач и предател да цапа ръцете ми със своите престъпления.

O momento da captura de Cole Allen, o atirador que hoje atacou o jantar para jornalistas onde estavam Trump e JD Vance. Um agente de segurança foi atingido, mas está fora de perigo. O atirador, de 31 anos, é professor na Califórnia e estava hospedado no hotel do evento.… pic.twitter.com/BONWT7i1mL — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) April 26, 2026

(Е, честно казано, не бях съгласен още отдавна, но това е първата реална възможност, която имам, да направя нещо по въпроса.)

Докато обсъждам това, ще премина и през очакваните от мен правила за ангажираност (вероятно в ужасен формат, но не съм военен, така че съжалявам).

Служители на администрацията (без г-н Пател): те са цели, подредени по приоритет от най-високопоставените към най-ниските.

Сикрет Сървис: те са цели само ако е необходимо и трябва да бъдат обезвредени по несмъртоносен начин, ако е възможно (т.е. надявам се да носят бронежилетки, защото стрелба с пушка в центъра на тялото размазва хората, които не носят такива).

🇺🇸 Investigators have traced both weapons used in the WHCD shooting to legal purchases made by Cole Allen in California.



- Oct 6, 2023: purchased a .38-caliber semi-automatic pistol from a store in southern California

- Aug 17, 2025: purchased a 12-gauge shotgun from a store in… https://t.co/GGOhJmz9RC pic.twitter.com/cxgFXJIaJ3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 26, 2026

Охрана на хотела: не са цели, ако е възможно (т.е. освен ако не стрелят по мен).

Полиция на Капитолия: същото като охраната на хотела.

Национална гвардия: същото като охраната на хотела.

Служители на хотела: изобщо не са цели.

Гости: изобщо не са цели.

За да минимизирам жертвите, ще използвам сачми (buckshot), а не куршуми (slugs) – имат по-малка пробивност през стени.

Все пак бих преминал през почти всеки тук, за да стигна до целите, ако е абсолютно необходимо (на основание, че повечето хора сами са избрали да присъстват на реч на педофил, изнасилвач и предател и по този начин са съучастници), но наистина се надявам да не се стига дотам.

New footage shows agents subduing 31-year-old Cole Allen of Torrance, California. who allegedly rushed a White House Correspondents’ Dinner security checkpoint with multiple weapons. One agent was shot but saved by a bulletproof vest. pic.twitter.com/E3HyZhqt3w — Breaking911 (@Breaking911) April 26, 2026

Отговори на възражения:

Възражение 1: Като християнин трябва да обърнеш и другата буза.

Отговор: Обръщането на другата буза е за случаите, когато ти самият си потиснат. Аз не съм човекът, изнасилен в център за задържане. Не съм рибарят, екзекутиран без съд. Не съм ученикът, взривен, или детето, умряло от глад, или тийнейджърката, малтретирана от многото престъпници в тази администрация. Обръщането на другата буза, когато някой друг е потиснат, не е християнско поведение; това е съучастие в престъпленията на потисника.

Възражение 2: Сега не е удобен момент да правиш това.

Отговор: Имам нужда всеки, който мисли така, да отдели няколко минути и да разбере, че светът не се върти около него. Мислите ли, че когато видя някой да бъде изнасилен, убит или малтретиран, трябва да подмина, защото би било „неудобно“ за хората, които не са жертви? Това беше най-добрият момент и шанс за успех, който успях да измисля.

Възражение 3: Не ги хвана всичките.

Отговор: Отнякъде трябва да се започне.

Възражение 4: Като човек, който е наполовина черен и наполовина бял, не би трябвало ти да правиш това.

Отговор: Не виждам някой друг да върши работата.

Възражение 5: Отдайте кесаревото кесарю.

Отговор: Съединените американски щати се управляват от закона, а не от един или няколко души. Доколкото представители и съдии не спазват закона, никой не е длъжен да им предава нищо, разпоредено по такъв незаконен начин.

Бих искал също така да изразя своята благодарност към много хора, тъй като вероятно няма да мога да говоря с тях отново (освен ако „Сикрет Сървис“ не са поразително некомпетентни).

Благодаря на семейството си, както личното, така и църковното, за любовта ви през тези 31 години.

Благодаря на приятелите си за компанията през годините.

Благодаря на колегите си от многото ми работни места за вашия позитивизъм и професионализъм.

Благодаря на учениците си за вашия ентусиазъм и любов към ученето.

Благодаря на многото познати, които срещнах лично и онлайн, за кратките взаимодействия и дългосрочните връзки, за вашите перспективи и вдъхновение.

Благодаря на всички за всичко.

Искрено ваш,

Коул „coldForce“ „Приятелски федерален атентатор“ Алън

П.П.: Добре, след като приключихме с сантименталностите – какво по дяволите прави „Сикрет Сървис“? Извинете, ще побъбря малко тук и ще изоставя официалния тон.

Очаквах камери за наблюдение на всеки ъгъл, подслушвани хотелски стаи, въоръжени агенти на всеки 10 фута, металотърсачи навсякъде. Това, което получих (кой знае, може би ми правят шега!), е нищо. Никаква проклета сигурност. Нито при транспорта. Нито в хотела. Нито на събитието.

Едно нещо, което веднага забелязах, влизайки в хотела, е чувството за арогантност. Влизам с множество оръжия и нито един човек там не допуска възможността да бъда заплаха. Охраната на събитието е изцяло отвън, фокусирана върху протестиращите и пристигащите в момента, защото очевидно никой не е помислил какво се случва, ако някой се регистрира в хотела ден по-рано.

Това ниво на некомпетентност е безумно и искрено се надявам да бъде коригирано до момента, в който тази страна получи отново действително компетентно ръководство. Ако бях ирански агент, вместо американски гражданин, можех да вкарам проклет картечен пистолет „Ma Deuce“ тук и никой нямаше да забележи нищо. Наистина безумно.

О, и ако някой е любопитен как се чувства човек, когато прави подобно нещо: ужасно е. Иска ми се да повърна; иска ми се да плача за всички неща, които исках да направя и никога няма да направя, за всички хора, чието доверие това предава; изпитвам ярост, мислейки за всичко, което тази администрация е направила.

Не мога да го препоръчам! Учете си уроците, деца- завършва манифестът на Коул Алън.

На 25 април 2026 г. традиционната Вечеря на кореспондентите в Белия дом бе прекъсната от стрелба, след като 31-годишният учител Коул Алън откри огън в хотел „Вашингтон Хилтън“. Изстрелите отекнаха в момента, в който Доналд Тръмп и Мелания Тръмп се намираха на официалната маса, което доведе до светкавична евакуация на президента и вицепрезидента от „Сикрет Сървис“. Нападателят, който е бил гост на хотела и е вкарал арсенала си необезпокояван, бе задържан на място, без да причини фатални жертви сред присъстващите.