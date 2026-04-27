Свят

„Не очаквам прошка“: Кървавата изповед на стрелеца, чиято мишена беше Доналд Тръмп

Ако бях ирански агент, щях да вкарам картечница“ – Коул Алън разкри шокиращата некомпетентност на охраната и „правилата“ си за убиване в писмо минути преди атаката

27 април 2026, 11:20
„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата

„Свършихте фантастична работа“: Тръмп похвали журналистката, която се оказа до него при стрелбата
Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата

Разкриха какво пише на мистериозната бележка, показана на Тръмп по време на атентата
Иранският външен министър обвини САЩ за провала на преговорите в Пакистан

Иранският външен министър обвини САЩ за провала на преговорите в Пакистан
„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата
Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата
Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп

Шок и осъждане: Светът реагира след стрелбата срещу Тръмп
Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната
Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на годишнината от катастрофата в Чернобил

О бвиненият за стрелбата по време на Вечерята на кореспондентите в Белия дом Коул Алън е изпратил обширен манифест до членове на семейството си около 10 минути преди съботната атака, съобщиха източници на The Post.

Писмото от 1052 думи, подписано като „Коул ‘coldForce’ ‘Приятелски федерален атентатор’ Алън“ — очертава неговите „правила за ангажираност“ за стрелбата и заявява, че той вярва, че негов свещен дълг е да атакува служители на администрацията.

Манифестът на Коул Алън в пълен текст:

Здравейте на всички!

Може би днес изненадах много хора. Нека започна с извинение към всички, с чието доверие злоупотребих.

Извинявам се на родителите си, задето казах, че отивам на интервю, без да уточня, че е за списъка на „Най-търсените“.

Извинявам се на колегите и учениците си за думите, че имам личен спешен случай (докато някой прочете това, вероятно със сигурност ЩЕ имам нужда от спешното отделение, но едва ли мога да кажа, че това не е самоналожено състояние).

Извинявам се на всички хора, с които пътувах, на всички работници, които обработваха багажа ми, и на всички останали хора в хотела, които не бяха мои цели, но които изложих на опасност просто с присъствието си наблизо.

Разкриха кой е стрелецът, опитал да убие Тръмп

Извинявам се на всички, които са били малтретирани и/или убити преди това, на всички, които са страдали, преди да успея да направя този опит, на всички, които може да страдат след това, независимо от моя успех или неуспех.

Не очаквам прошка, но ако бях видял друг начин да се приближа толкова близо, щях да го избера. Отново, моите искрени извинения.

Относно причините, поради които направих всичко това:

„Ад под масите“: Разказ от първо лице за стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон

Аз съм гражданин на Съединените американски щати.

Това, което правят моите представители, се отразява на мен.

И вече не желая да позволявам на педофил, изнасилвач и предател да цапа ръцете ми със своите престъпления.

(Е, честно казано, не бях съгласен още отдавна, но това е първата реална възможност, която имам, да направя нещо по въпроса.)

Докато обсъждам това, ще премина и през очакваните от мен правила за ангажираност (вероятно в ужасен формат, но не съм военен, така че съжалявам).

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Служители на администрацията (без г-н Пател): те са цели, подредени по приоритет от най-високопоставените към най-ниските.

Сикрет Сървис: те са цели само ако е необходимо и трябва да бъдат обезвредени по несмъртоносен начин, ако е възможно (т.е. надявам се да носят бронежилетки, защото стрелба с пушка в центъра на тялото размазва хората, които не носят такива).

Охрана на хотела: не са цели, ако е възможно (т.е. освен ако не стрелят по мен).

Полиция на Капитолия: същото като охраната на хотела.

Национална гвардия: същото като охраната на хотела.

Служители на хотела: изобщо не са цели.

Гости: изобщо не са цели.

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

За да минимизирам жертвите, ще използвам сачми (buckshot), а не куршуми (slugs) – имат по-малка пробивност през стени.

Все пак бих преминал през почти всеки тук, за да стигна до целите, ако е абсолютно необходимо (на основание, че повечето хора сами са избрали да присъстват на реч на педофил, изнасилвач и предател и по този начин са съучастници), но наистина се надявам да не се стига дотам.

Отговори на възражения:

Възражение 1: Като християнин трябва да обърнеш и другата буза.
Отговор: Обръщането на другата буза е за случаите, когато ти самият си потиснат. Аз не съм човекът, изнасилен в център за задържане. Не съм рибарят, екзекутиран без съд. Не съм ученикът, взривен, или детето, умряло от глад, или тийнейджърката, малтретирана от многото престъпници в тази администрация. Обръщането на другата буза, когато някой друг е потиснат, не е християнско поведение; това е съучастие в престъпленията на потисника.

Възражение 2: Сега не е удобен момент да правиш това.
Отговор: Имам нужда всеки, който мисли така, да отдели няколко минути и да разбере, че светът не се върти около него. Мислите ли, че когато видя някой да бъде изнасилен, убит или малтретиран, трябва да подмина, защото би било „неудобно“ за хората, които не са жертви? Това беше най-добрият момент и шанс за успех, който успях да измисля.

Възражение 3: Не ги хвана всичките.
Отговор: Отнякъде трябва да се започне.

Възражение 4: Като човек, който е наполовина черен и наполовина бял, не би трябвало ти да правиш това.
Отговор: Не виждам някой друг да върши работата.

Възражение 5: Отдайте кесаревото кесарю.
Отговор: Съединените американски щати се управляват от закона, а не от един или няколко души. Доколкото представители и съдии не спазват закона, никой не е длъжен да им предава нищо, разпоредено по такъв незаконен начин.

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Бих искал също така да изразя своята благодарност към много хора, тъй като вероятно няма да мога да говоря с тях отново (освен ако „Сикрет Сървис“ не са поразително некомпетентни).

Благодаря на семейството си, както личното, така и църковното, за любовта ви през тези 31 години.
Благодаря на приятелите си за компанията през годините.
Благодаря на колегите си от многото ми работни места за вашия позитивизъм и професионализъм.
Благодаря на учениците си за вашия ентусиазъм и любов към ученето.
Благодаря на многото познати, които срещнах лично и онлайн, за кратките взаимодействия и дългосрочните връзки, за вашите перспективи и вдъхновение.

Благодаря на всички за всичко.

Искрено ваш,

Коул „coldForce“ „Приятелски федерален атентатор“ Алън

П.П.: Добре, след като приключихме с сантименталностите – какво по дяволите прави „Сикрет Сървис“? Извинете, ще побъбря малко тук и ще изоставя официалния тон.

Очаквах камери за наблюдение на всеки ъгъл, подслушвани хотелски стаи, въоръжени агенти на всеки 10 фута, металотърсачи навсякъде. Това, което получих (кой знае, може би ми правят шега!), е нищо. Никаква проклета сигурност. Нито при транспорта. Нито в хотела. Нито на събитието.

Едно нещо, което веднага забелязах, влизайки в хотела, е чувството за арогантност. Влизам с множество оръжия и нито един човек там не допуска възможността да бъда заплаха. Охраната на събитието е изцяло отвън, фокусирана върху протестиращите и пристигащите в момента, защото очевидно никой не е помислил какво се случва, ако някой се регистрира в хотела ден по-рано.

Това ниво на некомпетентност е безумно и искрено се надявам да бъде коригирано до момента, в който тази страна получи отново действително компетентно ръководство. Ако бях ирански агент, вместо американски гражданин, можех да вкарам проклет картечен пистолет „Ma Deuce“ тук и никой нямаше да забележи нищо. Наистина безумно.

О, и ако някой е любопитен как се чувства човек, когато прави подобно нещо: ужасно е. Иска ми се да повърна; иска ми се да плача за всички неща, които исках да направя и никога няма да направя, за всички хора, чието доверие това предава; изпитвам ярост, мислейки за всичко, което тази администрация е направила.

Не мога да го препоръчам! Учете си уроците, деца- завършва манифестът на Коул Алън.

На 25 април 2026 г. традиционната Вечеря на кореспондентите в Белия дом бе прекъсната от стрелба, след като 31-годишният учител Коул Алън откри огън в хотел „Вашингтон Хилтън“. Изстрелите отекнаха в момента, в който Доналд Тръмп и Мелания Тръмп се намираха на официалната маса, което доведе до светкавична евакуация на президента и вицепрезидента от „Сикрет Сървис“. Нападателят, който е бил гост на хотела и е вкарал арсенала си необезпокояван, бе задържан на място, без да причини фатални жертви сред присъстващите.

Промени в приема за детските градини в София: Какво трябва да знаят родителите през 2026 г.

Промени в приема за детските градини в София: Какво трябва да знаят родителите през 2026 г.

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

Една майка срещу рака: Светослава се бори за живота си, нека ѝ помогнем

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Последни новини

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

Побой, кражба и отвличане: Три сигнала за насилие в Стара Загора за дни

България Преди 9 минути

Мъж на 23 години е задържан за срок до 24 часа

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

Започва издаването на паспорти с 10-годишен срок на валидност

България Преди 18 минути

Паралелно с това се запазват и старите 5-годишни

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

„Когато си значим, те преследват“: Тръмп превръща опасността в политически актив

Свят Преди 1 час

Изказванията на президента след инцидента на вечерята с кореспондентите в Белия дом, подчертаха неговия инстинкт да представя събитията така, че самият той да изглежда като непоколебим герой - таран, оцелял, като рядко пропуска възможност да прокарва своите приоритети

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

„Отговорни на пътя“, еп. 5: Пътната безопасност започва от ранна детска възраст (ВИДЕО)

Технологии Преди 1 час

Зеленски: Украйна ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Зеленски: Украйна ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

Свят Преди 1 час

Тя ще се проведе на 7 и 8 юли в турската столица Анкара

Служебният кабинет „Гюров“ на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

Служебният кабинет „Гюров“ на финала: Какво свърши, кога си тръгва и какво предстои

България Преди 1 час

Най-важната му задача беше подготовката и провеждането на предсрочните избори на 19 април

Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

Колко пари са нужни за издръжката на семейство от трима

България Преди 1 час

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) представи своя анализ, който сочи ръст от 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база. За една година са нужни 73 евро повече за тричленно семейство и 40 евро за сам работещ

Как лесно да сканираме документи с Android

Как лесно да сканираме документи с Android

Технологии Преди 1 час

Дигитализацията изисква все повече документи да бъдат сканирани и изпращани онлайн. Това е удобно и пести време, но ако нямаме скенер? Имаме смартфон и той може да върши същата работа, при това още по-бързо и по-ефективно

Омбудсманът препоръча преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

Омбудсманът препоръча преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

България Преди 1 час

В становище до министъра на образованието проф. Сергей Игнатов тя изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на изпитите

Чернобилският призрак: Зеленски предупреди за риск от нова ядрена катастрофа на фона на кървави удари

Чернобилският призрак: Зеленски предупреди за риск от нова ядрена катастрофа на фона на кървави удари

Свят Преди 1 час

Русия отново тласка света към ръба на причинена от човека катастрофа, отбеляза украинският държавен глава

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

България Преди 2 часа

Високоспециализираната процедура беше извършена в средата на месец март, а донор стана 4-годишното й братче

Третият е излишен: Какво е „фъбинг“ и как телефонът убива връзката ви

Третият е излишен: Какво е „фъбинг“ и как телефонът убива връзката ви

Любопитно Преди 2 часа

Фъбингът – навикът да пренебрегваме събеседника си заради смартфона – тихомълком руши връзките ни. Психолог разкрива причините за това поведение и дава практически съвети как да превъзмогнем дигиталната зависимост и да си върнем близостта

Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

Трагедия във Венеция: Извадиха мъж мъртъв от водите на Канале гранде

Свят Преди 2 часа

Според разследващите на инцидента става дума за бездомник на около 50 години от сръбски произход

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Свят Преди 2 часа

иналата седмица Брент и WTI поскъпнаха съответно с близо 17% и 13%, което е най-голямото седмично увеличение от началото на войната

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

България Преди 2 часа

Вероника Василева стартира с блестяща игра – 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1

<p>Откриха военен боеприпас в гимназия в Добрич</p>

Откриха военен боеприпас при разчистване на кабинет в гимназия в Добрич

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
1

Къде се намира единствената на Балканите бонсай градина

sinoptik.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg

Елена Калевска: Бяха платили добре, за да ми направят магия

Edna.bg

Планирай седмицата с усмивка - 5 стъпки в понеделник

Edna.bg

България завърши на четвърто място по медали на Европейското по борба

Gong.bg

ЦСКА: Не желаем помощ, а коректно и обективно съдийство

Gong.bg

Колко пари са нужни за месечна издръжка у нас

Nova.bg

31 години след кражба жена получи писмо за прекратено производство

Nova.bg