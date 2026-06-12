Пожар на летището в Уелингтън: Евакуираха терминал, полети бяха пренасочени

П ожар избухна на международното летище в столицата на Нова Зеландия - Уелингтън, което наложи евакуацията на част от терминала и временното отклоняване на полети, предаде "Ройтерс".

Говорител на противопожарната служба съобщи, че екипи на пожарната са оказали съдействие на службата за аварийна безопасност на летището при овладяването на огъня. На място са били изпратени пет пожарни автомобила, два специализирани автомобила със стълби, както и мобилен команден център.

Fire breaks out at Wellington Airport@FireEmergencyNZ has confirmed the blaze has been upgraded to a 3rd alarm.https://t.co/ZztdsNNm82 pic.twitter.com/zTHie24FFw — Video Forensics (@Video_Forensics) June 12, 2026

Към момента властите все още не могат да потвърдят какво точно се е възпламенило и каква е причината за пожара.

От ръководството на летището съобщиха, че като предпазна мярка са били евакуирани югозападният пирс и част от сградата на основния терминал.

„Няма информация за пострадали“, посочиха от летищната администрация.

Заради инцидента полетите към Уелингтън временно са били отклонявани към други летища, което е довело до затруднения в графика на въздушния трафик.

„Полетите до Уелингтън временно са отклонени и съветваме пътниците да се свържат със своите авиокомпании за актуална информация относно конкретните полети“, се казва още в официалното съобщение.

🚨Fire at Wellington Airport terminal https://t.co/kIbDGFZvqm — Dan News (@dannews) June 12, 2026

Все още не е ясно кога летището ще възстанови нормалната си работа. Очаква се след пълното овладяване на пожара да започне разследване, което да установи причините за инцидента и евентуалните щети по инфраструктурата.

Международното летище в Уелингтън е едно от най-натоварените в Нова Зеландия и обслужва както вътрешни, така и международни полети. То е основен транспортен възел за столицата и региона, като ежедневно през него преминават хиляди пътници.