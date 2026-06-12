Свят

Пътнически самолет на Turkish Airlines се блъсна в радарен стълб на летище в Анталия

Инцидентът е нанесъл щети по крилото на машината

София-Никол Николова София-Никол Николова

12 юни 2026, 14:11
Пътнически самолет на Turkish Airlines се блъсна в радарен стълб на летище в Анталия
Източник: iStock

С амолет "Боинг" 777 на Turkish Airlines се е блъснал в наземен радарен стълб на летището в Анталия, Южна Турция, по време на рулиране към мястото за паркиране. При инцидента няма пострадали, но са нанесени материални щети.

Широкофюзелажен пътнически самолет "Боинг" 777 на авиокомпания Turkish Airlines се е ударил в наземен стълб на радарна система на летището в Анталия, Южна Турция.

Инцидентът е станал по-рано днес, докато самолетът се е придвижвал по пистата към мястото си за паркиране.

Според потвърждение от властите, върхът на дясното крило на самолета е ударил съоръжението на пътния радар, след като машината е поела по грешен маршрут при рулиране.

Сблъсъкът е довел до видими щети както по крилото на "Боинг" 777, така и по оборудването на летището.

Спешни екипи са били изпратени незабавно на място. За щастие всички пътници и членове на екипажа са напуснали самолета невредими, а наземните служби не са докладвали за сериозно пострадали.

Авиационните власти разследват причините, поради които самолетът е навлязъл в неправилен маршрут за рулиране.

Технически екипи извършват оценка на структурните щети, за да установят колко време самолетът ще остане на земята за ремонт.

Редактор: София-Никол Николова
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