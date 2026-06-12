България

МЗ въвежда нова функция за контрол на вписванията в „еЗдраве“

„Публичен контрол“ ще позволява на гражданите да потвърждават или отхвърлят регистрирани медицински събития в НЗИС

София-Никол Николова София-Никол Николова

12 юни 2026, 12:30
МЗ въвежда нова функция за контрол на вписванията в „еЗдраве“
Източник: БТА

М инистерство на здравеопазването предвижда нова функционалност в мобилното приложение „еЗдраве“, която ще дава възможност на гражданите да упражняват директен контрол върху вписванията в Национална здравноинформационна система (НЗИС) и да подават обратна връзка дали разпознават конкретни регистрирани медицински събития.

По предложение на Министерството се въвежда функционалност, наречена „Публичен контрол“, чиято цел е да даде възможност за проверка на медицински събития, вписани на името на гражданите или на техни близки. Чрез нея потребителите ще могат да отбелязват дали разпознават дадено събитие.

Източник: МЗ

Мярката има за цел да предотвратява и установява на ранен етап случаи на фиктивно отчетени медицински дейности. От Министерството уточняват, че функционалността има изцяло контролен характер и не е насочена към оценка на удовлетвореността или качеството на медицинските услуги.

Новият информационен блок ще се визуализира в приложението под формата на въпрос „Вие ли сте били?“ и ще се появява само в детайлния екран на новорегистрирани събития. Потребителят ще вижда допълнителна информация като лечебно заведение, лекар, дата и диагноза. Системата ще обхваща прегледи, хоспитализации, направления, електронни рецепти, лабораторни изследвания и имунизации. Функцията ще бъде достъпна както за лични профили, така и за профили на непълнолетни деца.

Гражданите ще могат да избират между два отговора - „Да“ за потвърждение или „Не“, ако не разпознават събитието. Подаването на отговор ще бъде еднократно и няма да може да се променя, като след това блокът ще се скрива, а системата ще показва различно съобщение според избора.

Източник: МЗ

Всички подадени сигнали ще се съхраняват в защитена среда в НЗИС с точен час и идентификатор. Данните ще бъдат използвани от оторизирани служители на Министерство на здравеопазването, Регионални здравни инспекции и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за анализи, проверки и последващ контрол, като приоритет ще имат случаите с отрицателни отговори.

От Министерството посочват, че функционалността трябва да бъде окончателно готова до две седмици, като следва да премине процедурно одобрение от платформите на Google и Apple.

Източник: МЗ
Автор: София-Никол Николова
Редактор: София-Никол Николова
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