МЗ въвежда нова функция за контрол на вписванията в „еЗдраве“

М инистерство на здравеопазването предвижда нова функционалност в мобилното приложение „еЗдраве“, която ще дава възможност на гражданите да упражняват директен контрол върху вписванията в Национална здравноинформационна система (НЗИС) и да подават обратна връзка дали разпознават конкретни регистрирани медицински събития.
По предложение на Министерството се въвежда функционалност, наречена „Публичен контрол“, чиято цел е да даде възможност за проверка на медицински събития, вписани на името на гражданите или на техни близки. Чрез нея потребителите ще могат да отбелязват дали разпознават дадено събитие.
Мярката има за цел да предотвратява и установява на ранен етап случаи на фиктивно отчетени медицински дейности. От Министерството уточняват, че функционалността има изцяло контролен характер и не е насочена към оценка на удовлетвореността или качеството на медицинските услуги.
Новият информационен блок ще се визуализира в приложението под формата на въпрос „Вие ли сте били?“ и ще се появява само в детайлния екран на новорегистрирани събития. Потребителят ще вижда допълнителна информация като лечебно заведение, лекар, дата и диагноза. Системата ще обхваща прегледи, хоспитализации, направления, електронни рецепти, лабораторни изследвания и имунизации. Функцията ще бъде достъпна както за лични профили, така и за профили на непълнолетни деца.
Гражданите ще могат да избират между два отговора - „Да“ за потвърждение или „Не“, ако не разпознават събитието. Подаването на отговор ще бъде еднократно и няма да може да се променя, като след това блокът ще се скрива, а системата ще показва различно съобщение според избора.
Всички подадени сигнали ще се съхраняват в защитена среда в НЗИС с точен час и идентификатор. Данните ще бъдат използвани от оторизирани служители на Министерство на здравеопазването, Регионални здравни инспекции и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за анализи, проверки и последващ контрол, като приоритет ще имат случаите с отрицателни отговори.
От Министерството посочват, че функционалността трябва да бъде окончателно готова до две седмици, като следва да премине процедурно одобрение от платформите на Google и Apple.