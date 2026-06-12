СЕМ прие програмата за управление на генералния директор на БНТ, „Евровизия 2027“ сред ключовите приоритети

Съветът за електронни медии (СЕМ) единодушно одобри програмата за управление на генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова. Решението беше взето след представяне и обсъждане на документа от ръководството на обществената медия по време на заседание на регулатора.

Избраха нов генерален директор на БНТ

Програмата получи пълната подкрепа на членовете на СЕМ. Единственото различно мнение беше по отношение на разпределението на ресорите между членовете на Управителния съвет на БНТ, където членът на медийния регулатор Галина Георгиева се въздържа при гласуването.

По време на представянето Милотинова обясни, че предложеният документ надгражда концепцията, с която е избрана за генерален директор, като в него са включени и нови приоритети, възникнали след встъпването ѝ в длъжност.

Сред тях централно място заема подготовката на България за домакинството на конкурса „Евровизия“ през 2027 г., след като българският представител спечели тазгодишното издание на престижната музикална надпревара.

„Организацията на „Евровизия“ ще бъде едно от най-големите предизвикателства пред БНТ през следващите месеци“, заяви Милотинова.

По думите ѝ обществената телевизия вече работи активно по подготовката на събитието, като координира действията си с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), държавни институции и общини, заявили интерес да бъдат домакини на конкурса.

Дигитализация и модернизация

Като основни акценти в управленската си програма Милотинова посочи програмното, технологичното и дигиталното развитие на БНТ.

Тя подчерта, че медията ще продължи да въвежда иновативни решения и нови форми на комуникация с аудиторията, така че едновременно да изпълнява обществената си мисия и да достига до повече зрители.

„Освен за обществено доверие се борим и за рейтинг, защото колкото повече хора достигаме, толкова по-пълноценно изпълняваме обществената си функция“, каза генералният директор.

Сред поставените цели са модернизацията на регионалните телевизионни центрове, развитието на дигиталните платформи и подготовката на новия програмен сезон чрез събиране както на вътрешни, така и на външни концепции за предавания.

По думите на Милотинова БНТ ще запази утвърдените формати с висока обществена разпознаваемост, но ще търси и нови идеи, чрез които да привлича различни аудитории.

Дебат за финансирането на обществените медии

Специално място в програмата е отделено и на бъдещата дискусия за модела на финансиране на обществените медии.

Според Милотинова БНТ и Българското национално радио трябва да работят съвместно за представяне на успешни европейски практики и за изработване на устойчив механизъм за финансиране, който да гарантира независимостта и развитието на двете обществени медии.

Анализ на дейността и нови формати

Членовете на Управителния съвет на БНТ отчетоха, че вече са започнали структурен и функционален анализ на дейността на телевизията, както и проучвания, свързани с аудиторията и ефективността на програмното съдържание.

Предстоят оптимизация на вътрешните процеси, обновяване на програмната схема и разработване на нови телевизионни формати.

Ръководството на обществената телевизия отчете и положителни тенденции в развитието на аудиторията.

Според представените пред СЕМ данни новинарските емисии на БНТ отбелязват ръст на гледаемостта, а спортният канал БНТ 3 е постигнал по-добри резултати спрямо конкурентни спортни телевизии при отразяването на международни събития, сред които и колоездачната обиколка „Джиро д'Италия“.

От БНТ заявиха още, че ще продължат да развиват обществените информационни кампании и да използват богатия архивен фонд на медията за създаването на съдържание с културна, образователна и обществена стойност.

След проведеното обсъждане членовете на СЕМ подкрепиха програмата за управление на Милена Милотинова, която ще очертае посоката за развитие на Българската национална телевизия през настоящия управленски мандат.