Свят

Папа Лъв XIV благослови Кулата на Исус Христос в "Саграда Фамилия"

По повод стогодишнината от смъртта на архитекта Антонио Гауди, Светият отец отслужи тържествена литургия в Барселона. Пред крал Фелипе VI и премиера Санчес той заяви, че автентичната вяра е несъвместима с насилието и безразличието към страдащите

Стела Христова Стела Христова

11 юни 2026, 10:08
Подводен вулкан край Папуа Нова Гвинея изхвърли огромни маси плаваща пемза

Подводен вулкан край Папуа Нова Гвинея изхвърли огромни маси плаваща пемза
Палежи, атаки и водни оръдия: Мъж загуби окото си при нападение с нож в Белфаст

Палежи, атаки и водни оръдия: Мъж загуби окото си при нападение с нож в Белфаст
Нова серия от взаимни удари между САЩ и Иран

Нова серия от взаимни удари между САЩ и Иран
На ръба на нова криза: Иран блокира Ормузкия проток, заплаши да стреля по всеки кораб

На ръба на нова криза: Иран блокира Ормузкия проток, заплаши да стреля по всеки кораб
Обвиниха Илон Мъск за бунтовете в Северна Ирландия

Обвиниха Илон Мъск за бунтовете в Северна Ирландия
Тръмп за Иран: Сега ще трябва да платят цената!!!

Тръмп за Иран: Сега ще трябва да платят цената!!!
Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна

Как чуждестранните медии отразиха решението на България да спре оръжейните доставки за Украйна
Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

Расте броят на жертвите след силното земетресение във Филипините

Г лавата на Римокатолическата църква папа Лъв XIV направи историческо посещение в емблематичната базилика „Саграда Фамилия“ в Барселона. Описвайки храма като „катехизис, изваян от камък, цвят и светлина“, Светият отец подчерта, че вярващите хора не могат да си затварят очите пред насилието, да убиват невинни или да изоставят страдащите, плачещите и бягащите от бедността, пише VaticanNews.

Визитата на папата започна с дълбока молитва пред Светото Тайнство и посещение на гробницата на великия архитект Антонио Гауди, чието гениално видение превърна базиликата в монументален израз на християнската вяра чрез силата на архитектурата, светлината и символиката. Папа Лъв XIV отслужи тържествена литургия по повод стогодишнината от смъртта на Гауди и благослови новозавършената Кула на Исус Христос. В проповедта си той се фокусира върху евангелския призив към човечеството, напомняйки, че истинската вяра в Христос е напълно несъвместима с насилието, безразличието и пренебрежението към човешката мъка.

  • „Не можеш да вярваш в Исус и да водиш война“

В своята проповед, произнесена на каталунски и испански език, Светият отец припомни силните думи от Евангелието от Йоан: „Ще умрете в греховете си, ако не повярвате, че Аз съм Той“. Той отбеляза, че това послание е строго, но същевременно е и дълбока покана за спасение.

„Не можем да вярваме в Исус и в същото време да водим война. Не можем да вярваме в Исус и да убиваме невинни хора. Не можем да вярваме в Исус и да изоставим онези, които страдат, които плачат и които бягат от нищетата“, категоричен бе папата.

На събитието присъстваха крал Фелипе VI и кралица Летисия, които официално посрещнаха папа Лъв XIV, заедно с испанския премиер Педро Санчес, както и множество висши политически и църковни власти. Пред тях папата подчерта, че „Саграда Фамилия“ отваря вратите си като протегнати за прегръдка ръце, канейки всеки пред олтара, за да чуе Божието Слово – словото, което ни обединява в едно голямо семейство.

  • Църквата като жива структура

Обръщайки се към гражданските и религиозните лидери, папа Лъв XIV описа базиликата като вечен знак за единство. Базирайки се на сложния ѝ архитектурен дизайн, той сравни Християнската църква с жива структура, построена от много различни камъни, в която Христос е основата и крайната цел. По думите му продължаващото и до днес строителство на храма символизира самия християнски живот – дело, което Бог непрекъснато извършва в нас, канейки вярващите да бъдат сътворци в Неговия план.

Папата обърна специално внимание на духовното значение на фасадите и на новоосветения кръст на върха на Кулата на Исус Христос. Извисяващият се в небето светещ кръст служи като ярък свидетел на вярата и като фар за целия град. Папата похвали наследството на Гауди и изтъкна уникалната роля на изкуството, което има силата да води посетителите към лична среща с духовното.

В заключение папа Лъв XIV изказа дълбока благодарност на всички, които през годините са подкрепяли и продължават да подкрепят изграждането на „Саграда Фамилия“. Той определи базиликата не просто като архитектурен шедьовър, а като мощен инструмент за евангелизация и хуманизъм. Накрая Светият отец призова хората не само да отправят поглед нагоре към Христос, но и да протегнат ръка, за да повдигнат онези, които са маргинализирани, оставени в периферията на обществото и страдащи.

Редактор: Стела Христова
папа Франциск Саграда Фамилия Антонио Гауди Барселона Римокатолическа църква християнска вяра религиозен мир архитектурно наследство
Последвайте ни

По темата

„Един от най-жестоките инциденти“: Разтърсващ разказ на медик след трагедията на „Челопешко шосе“

„Един от най-жестоките инциденти“: Разтърсващ разказ на медик след трагедията на „Челопешко шосе“

Шокиращо разкритие от Тръмп: Иззехме милиони барели петрол, а Иран не знае

Шокиращо разкритие от Тръмп: Иззехме милиони барели петрол, а Иран не знае

Заради побой над полицай: Прокуратурата поиска имунитета на депутат от

Заради побой над полицай: Прокуратурата поиска имунитета на депутат от "Възраждане"

Дейвид Бекъм получава звезда на Алеята на славата в Холивуд

Дейвид Бекъм получава звезда на Алеята на славата в Холивуд

Пенсия за инвалидност: как работи системата и какво ви се полага

Пенсия за инвалидност: как работи системата и какво ви се полага

pariteni.bg
Чашата преля: На хората започва да им писва от дисплеи и технологии в колите

Чашата преля: На хората започва да им писва от дисплеи и технологии в колите

carmarket.bg
<p>Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство</p>
Ексклузивно

Отстраниха главния прокурор на МНС заради обвинения в сексуално посегателство

Преди 2 дни
9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две
Ексклузивно

9 юни: Кървавата съдбовна нощ, която разряза България на две

Преди 2 дни
Китай
Ексклузивно

Китай "изяжда" германската икономика: Къде сбърка Германия

Преди 2 дни
Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки
Ексклузивно

Жега до 32°, но и гръмотевици: Вижте кога и къде се очакват градушки

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>България прави нова стъпка в еврозоната</p>

България за първи път участва в среща на Европейския механизъм за стабилност

Свят Преди 18 минути

По време на заседанието на Еврогрупата ще се обсъди макроикономическата и фискалната ситуация в еврозоната

<p>Найденов: Документите за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на сръбските власти</p>

Николай Найденов: Документите за екстрадиция на Стоян Мавродиев са предадени на сръбските власти

България Преди 26 минути

Законовите промени за ВСС се движат към второ четене, заяви министърът на правосъдието

„Трябваше да избирам между живота си и бизнеса“: Явор Златанов с изповед за „Осемте джуджета“

„Трябваше да избирам между живота си и бизнеса“: Явор Златанов с изповед за „Осемте джуджета“

България Преди 48 минути

Бизнесменът от аферата „Осемте джуджета“ осъди прокуратурата за 100 000 евро, но реалната му битка срещу пипалата на Пепи Еврото в съдебната система тепърва предстои

Катастрофа между кола и трамвай в София, пострадало е 10-годишно дете

Катастрофа между кола и трамвай в София, пострадало е 10-годишно дете

България Преди 58 минути

Инцидентът е станал на кръстовището на бул. "Никола Мушанов" и ул. "Добротич"

„Прогресивна България“: 3,8 млрд. евро е максимален лимит, не автоматично планирано теглене на дълг

„Прогресивна България“: 3,8 млрд. евро е максимален лимит, не автоматично планирано теглене на дълг

България Преди 1 час

Лихвите растат, нужни са буфери и по-строг контрол на разходите, заяви депутатът Стефан Белчев

Земетресение в района на Вранча

Земетресение в района на Вранча

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е локализиран край град Бузау

Нови правила за миграцията в ЕС, България заяви пълна готовност за прилагане

Нови правила за миграцията в ЕС, България заяви пълна готовност за прилагане

Свят Преди 2 часа

След двугодишен преходен период Пактът за миграцията и убежището влиза в пълно действие от 12 юни във всички държави членки

Скандал с цените: Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск

Скандал с цените: Земеделци обвиняват част от търговските вериги в натиск

България Преди 2 часа

Производители твърдят, че са започнали да получават съобщения да намалят доставните си цени с 15%

.

Венецуела след Мадуро: Какво се промени

Свят Преди 2 часа

Пет месеца след свалянето на Мадуро от власт венецуелците се чувстват по-свободни. Но процесът на демократизация още не започнал, а бедността си е същата

Закуската на крал Чарлз: Пази сърцето и подмладява кожата

Закуската на крал Чарлз: Пази сърцето и подмладява кожата

Любопитно Преди 2 часа

Британският монарх бяга от пищните трапези и залага на достъпна комбинация от печени яйца, сирене, спанак и домати. Специалисти по хранене разкриват, че това просто ястие е истинска бомба от протеини, витамин С и антиоксиданти за организма

Сирени и взривове край границата: Израел и „Хизбула“ отново разпалват фронта

Сирени и взривове край границата: Израел и „Хизбула“ отново разпалват фронта

Свят Преди 3 часа

По информация на израелските въоръжени сили два въздушни обекта са паднали в близост до район в Южен Ливан

Светът е футбол: Най-големият Мондиал в историята започва тази вечер

Светът е футбол: Най-големият Мондиал в историята започва тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

За първи път три държави са домакини на Световното първенство, а рекордните 48 отбора ще спорят за титлата

Защо всички спят със слой цинков оксид върху лицето си?

Защо всички спят със слой цинков оксид върху лицето си?

Свят Преди 3 часа

Според специалистите обаче ефектът не е толкова еднозначен, а прекомерната употреба може да доведе до нежелани последици

,

Край на гонките: Ще правят писта за драг състезания край София

България Преди 3 часа

Предложението е на общински съветници от БСП, които са вкарали проекта за разглеждане в общината. Тази мярка има за цел ограничи гонките по уличите на София и те да се пренесат на контролирана среда

Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар в Европа

Стигат ли оръжия от Украйна до черния пазар в Европа

Свят Преди 3 часа

При полицейски акции в Европа все по-често бива откривано и бойно оръжие

11 юни: Генерална репетиция за ужаса - как H1N1 промени света за часове

11 юни: Генерална репетиция за ужаса - как H1N1 промени света за часове

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Каква консервирана храна за кучета е подходяща за Йоркширския териер?

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Скорецът - великият имитатор сред птиците

sinoptik.bg
1

Изминаващата пролет - по-хладна от предходната

sinoptik.bg

Зоуи Салдана – момичето, което мечтаеше да танцува, а покори Холивуд

Edna.bg

Отиде си легендата на българската клубна сцена - DJ Стивън

Edna.bg

Бернардо Силва стана приоритет за Реал Мадрид

Gong.bg

Ясен е новият победител в играта Българския лъв

Gong.bg

Прокуратурата поиска имунитета на депутат от „Възраждане“ заради побой над полицай

Nova.bg

Дете пострада при катастрофа между трамвай и автомобил в София

Nova.bg