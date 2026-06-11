Папа Лъв XIV благослови Кулата на Исус Христос в "Саграда Фамилия"

Г лавата на Римокатолическата църква папа Лъв XIV направи историческо посещение в емблематичната базилика „Саграда Фамилия“ в Барселона. Описвайки храма като „катехизис, изваян от камък, цвят и светлина“, Светият отец подчерта, че вярващите хора не могат да си затварят очите пред насилието, да убиват невинни или да изоставят страдащите, плачещите и бягащите от бедността, пише VaticanNews.

Pope Leo XIV officially blessed and inaugurated the Tower of Jesus Christ at Barcelona's Sagrada Família, the tallest and final central tower of the basilica.



Video: Vatican Media pic.twitter.com/UmDbhcyfA6 — Sachin Jose (@Sachinettiyil) June 10, 2026

Визитата на папата започна с дълбока молитва пред Светото Тайнство и посещение на гробницата на великия архитект Антонио Гауди, чието гениално видение превърна базиликата в монументален израз на християнската вяра чрез силата на архитектурата, светлината и символиката. Папа Лъв XIV отслужи тържествена литургия по повод стогодишнината от смъртта на Гауди и благослови новозавършената Кула на Исус Христос. В проповедта си той се фокусира върху евангелския призив към човечеството, напомняйки, че истинската вяра в Христос е напълно несъвместима с насилието, безразличието и пренебрежението към човешката мъка.

Pope Leo has blessed the recently-completed central tower of the Sagrada Família Basilica in Barcelona.



Members of the Spanish royal family, the prime minister, and thousands of the faithful were in attendance for the inaugauration Mass on Wednesday evening.



With the… pic.twitter.com/hAgrFxifJs — Vatican News (@VaticanNews) June 10, 2026

„Не можеш да вярваш в Исус и да водиш война“

В своята проповед, произнесена на каталунски и испански език, Светият отец припомни силните думи от Евангелието от Йоан: „Ще умрете в греховете си, ако не повярвате, че Аз съм Той“. Той отбеляза, че това послание е строго, но същевременно е и дълбока покана за спасение.

„Не можем да вярваме в Исус и в същото време да водим война. Не можем да вярваме в Исус и да убиваме невинни хора. Не можем да вярваме в Исус и да изоставим онези, които страдат, които плачат и които бягат от нищетата“, категоричен бе папата.

На събитието присъстваха крал Фелипе VI и кралица Летисия, които официално посрещнаха папа Лъв XIV, заедно с испанския премиер Педро Санчес, както и множество висши политически и църковни власти. Пред тях папата подчерта, че „Саграда Фамилия“ отваря вратите си като протегнати за прегръдка ръце, канейки всеки пред олтара, за да чуе Божието Слово – словото, което ни обединява в едно голямо семейство.

Църквата като жива структура

Обръщайки се към гражданските и религиозните лидери, папа Лъв XIV описа базиликата като вечен знак за единство. Базирайки се на сложния ѝ архитектурен дизайн, той сравни Християнската църква с жива структура, построена от много различни камъни, в която Христос е основата и крайната цел. По думите му продължаващото и до днес строителство на храма символизира самия християнски живот – дело, което Бог непрекъснато извършва в нас, канейки вярващите да бъдат сътворци в Неговия план.

Папата обърна специално внимание на духовното значение на фасадите и на новоосветения кръст на върха на Кулата на Исус Христос. Извисяващият се в небето светещ кръст служи като ярък свидетел на вярата и като фар за целия град. Папата похвали наследството на Гауди и изтъкна уникалната роля на изкуството, което има силата да води посетителите към лична среща с духовното.

В заключение папа Лъв XIV изказа дълбока благодарност на всички, които през годините са подкрепяли и продължават да подкрепят изграждането на „Саграда Фамилия“. Той определи базиликата не просто като архитектурен шедьовър, а като мощен инструмент за евангелизация и хуманизъм. Накрая Светият отец призова хората не само да отправят поглед нагоре към Христос, но и да протегнат ръка, за да повдигнат онези, които са маргинализирани, оставени в периферията на обществото и страдащи.