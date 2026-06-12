Мярката срещу ТЕЦ „Бобов дол“ остава в сила: Екоминистърът отчете нарушения и засилен контрол

Н аложената принудителна административна мярка на ТЕЦ „Бобов дол“ остава в сила и към момента няма основания тя да бъде отменена. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в отговор на въпрос на депутата Ивайло Петров от „Прогресивна България“ по време на парламентарния контрол.

Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"

Народният представител поиска информация за състоянието на атмосферния въздух в района на ТЕЦ „Бобов дол“, както и дали има замърсяване в близките населени места, сред които селата Големо село и Долистово.

Карамфилова припомни, че след многократно установени нарушения и извършени проверки на 13 и 16 май, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София е издал заповед за прилагане на принудителна административна мярка.

„На 21 май беше разпоредено спиране на работата на енергиен котел №2 на ТЕЦ „Бобов дол“, посочи министърът.

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Тя отбеляза, че решението е взето след множество сигнали за нарушения както на екологичното законодателство, така и на условията, заложени в комплексното разрешително на централата.

Още при обявяването на мярката през май Карамфилова съобщи, че в Министерството на околната среда и водите са постъпвали многобройни сигнали от граждани и институции за предполагаеми нарушения, свързани с дейността на топлоелектрическата централа.

По думите ѝ спирането на котел №2 е било съобразено и с необходимостта да не бъде застрашено електроснабдяването в региона.

„Това се случва в момент, когато ТЕЦ „Бобов дол“ декларира, че по енергиен котел №3 са извършени ремонтни дейности, а енергиен котел №1 се намира в ремонт“, обясни екоминистърът.

Тя уточни, че е направен анализ от Министерството на енергетиката, според който за гарантиране на непрекъснатото електрозахранване на потребителите в София и София-област е необходимо централата да работи с минимум един блок с мощност от 150 мегавата.

На 4 юни операторът на ТЕЦ „Бобов дол“ е изпратил официално уведомление до РИОСВ – София, в което е заявил, че предписаните мерки са изпълнени.

Още на следващия ден инспекторите са извършили контролна проверка на място.

„Установено е, че към настоящия момент са ремонтирани компрометирани участъци на енергиен котел №2“, съобщи Карамфилова.

Предстоят изпитания на съоръжението, като по време на тях ще бъде осигурен засилен контрол от страна на екоинспекцията.

„Експертите на РИОСВ – София ще осъществяват всекидневен контрол по време на изпитванията“, увери министърът.

Тя подчерта, че наблюдението на качеството на въздуха в района продължава, като в село Големо село функционира модерна автоматична измервателна станция.

„В Големо село е разположена съвременна станция, която следи показателите за качеството на атмосферния въздух“, посочи още Карамфилова.

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ТЕЦ „Бобов дол“ неведнъж е била обект на обществено недоволство и проверки заради сигнали за замърсяване на въздуха в региона. Жители на близките населени места през годините са изразявали опасения за въздействието на централата върху околната среда и здравето на хората.

От Министерството на околната среда и водите заявяват, че контролът върху дейността на дружеството ще продължи и при установяване на нови нарушения ще бъдат предприемани всички предвидени в закона действия.