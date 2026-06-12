България

Мярката срещу ТЕЦ „Бобов дол“ остава в сила: Екоминистърът отчете нарушения и засилен контрол

Енергиен котел 2 остава спрян след серия проверки, а експерти на РИОСВ ще следят ежедневно изпитанията на съоръжението

Василена Василева Василена Василева

12 юни 2026, 13:38
Мярката срещу ТЕЦ „Бобов дол“ остава в сила: Екоминистърът отчете нарушения и засилен контрол
Източник: БТА

Н аложената принудителна административна мярка на ТЕЦ „Бобов дол“ остава в сила и към момента няма основания тя да бъде отменена. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова в отговор на въпрос на депутата Ивайло Петров от „Прогресивна България“ по време на парламентарния контрол.

Екоминистерството затваря котел 2 на ТЕЦ "Бобов дол"

Народният представител поиска информация за състоянието на атмосферния въздух в района на ТЕЦ „Бобов дол“, както и дали има замърсяване в близките населени места, сред които селата Големо село и Долистово.

Карамфилова припомни, че след многократно установени нарушения и извършени проверки на 13 и 16 май, директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София е издал заповед за прилагане на принудителна административна мярка.

„На 21 май беше разпоредено спиране на работата на енергиен котел №2 на ТЕЦ „Бобов дол“, посочи министърът.

Съд потвърди глобата от 200 000 лв. за "ТЕЦ-Бобов дол"

Тя отбеляза, че решението е взето след множество сигнали за нарушения както на екологичното законодателство, така и на условията, заложени в комплексното разрешително на централата.

Още при обявяването на мярката през май Карамфилова съобщи, че в Министерството на околната среда и водите са постъпвали многобройни сигнали от граждани и институции за предполагаеми нарушения, свързани с дейността на топлоелектрическата централа.

По думите ѝ спирането на котел №2 е било съобразено и с необходимостта да не бъде застрашено електроснабдяването в региона.

„Това се случва в момент, когато ТЕЦ „Бобов дол“ декларира, че по енергиен котел №3 са извършени ремонтни дейности, а енергиен котел №1 се намира в ремонт“, обясни екоминистърът.

Тя уточни, че е направен анализ от Министерството на енергетиката, според който за гарантиране на непрекъснатото електрозахранване на потребителите в София и София-област е необходимо централата да работи с минимум един блок с мощност от 150 мегавата.

На 4 юни операторът на ТЕЦ „Бобов дол“ е изпратил официално уведомление до РИОСВ – София, в което е заявил, че предписаните мерки са изпълнени.

Още на следващия ден инспекторите са извършили контролна проверка на място.

„Установено е, че към настоящия момент са ремонтирани компрометирани участъци на енергиен котел №2“, съобщи Карамфилова.

Предстоят изпитания на съоръжението, като по време на тях ще бъде осигурен засилен контрол от страна на екоинспекцията.

„Експертите на РИОСВ – София ще осъществяват всекидневен контрол по време на изпитванията“, увери министърът.

Тя подчерта, че наблюдението на качеството на въздуха в района продължава, като в село Големо село функционира модерна автоматична измервателна станция.

„В Големо село е разположена съвременна станция, която следи показателите за качеството на атмосферния въздух“, посочи още Карамфилова.

След пожара в ТЕЦ „Бобов дол“: Има ли замърсяване на въздуха в района

ТЕЦ „Бобов дол“ неведнъж е била обект на обществено недоволство и проверки заради сигнали за замърсяване на въздуха в региона. Жители на близките населени места през годините са изразявали опасения за въздействието на централата върху околната среда и здравето на хората.

От Министерството на околната среда и водите заявяват, че контролът върху дейността на дружеството ще продължи и при установяване на нови нарушения ще бъдат предприемани всички предвидени в закона действия.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Нелли Желева    
ТЕЦ Бобов дол околна среда замърсяване на въздуха РИОСВ София екологично законодателство принудителна административна мярка Росица Карамфилова енергиен котел електрозахранване мониторинг на въздуха
Последвайте ни
40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници

40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници

Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме

Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме

Парламентарен контрол: Румен Радев отговори на питане за водоподаването към Гърция

Парламентарен контрол: Румен Радев отговори на питане за водоподаването към Гърция

Над 14 000 „малки прозореца“: Сигнал за кокошки и петел в София разкрива абсурдни градски проблеми

Над 14 000 „малки прозореца“: Сигнал за кокошки и петел в София разкрива абсурдни градски проблеми

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg
12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България
Ексклузивно

12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България

Преди 7 часа
Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България
Ексклузивно

Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

Преди 7 часа
Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек
Ексклузивно

Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек

Преди 7 часа
Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването
Ексклузивно

Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар на летището в Уелингтън: Евакуираха терминал, полети бяха пренасочени

Пожар на летището в Уелингтън: Евакуираха терминал, полети бяха пренасочени

Свят Преди 1 час

Няма данни за пострадали, а властите все още изясняват причината за инцидента в новозеландската столица

МЗ въвежда нова функция за контрол на вписванията в „еЗдраве“

МЗ въвежда нова функция за контрол на вписванията в „еЗдраве“

България Преди 1 час

„Публичен контрол“ ще позволява на гражданите да потвърждават или отхвърлят регистрирани медицински събития в НЗИС

Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец

Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец

България Преди 2 часа

Андрияна Татарова заяви, че средното ѝ възнаграждение е около 9773 евро и се определя според постигнатите резултати, а не е фиксирана сума

<p>Германски оръжеен гигант преговаря за мощно украинско оръжие, поразило Русия на 1000 км</p>

Украинската крилата ракета „Фламинго“ може да бъде произвеждана в Германия, Diehl Defense започва преговори

Свят Преди 2 часа

Проектът е част от усилията на Европа за укрепване на способностите за далекобойни удари

Масов бой в Старозагорско, 25-годишен е в болница

Масов бой в Старозагорско, 25-годишен е в болница

България Преди 2 часа

Пострадали още са и двама мъже на 50 и 32 години и 47-годишна жена

<p>Украйна ще поиска 20 милиарда долара, за да &bdquo;изгори&ldquo; Русия</p>

Украйна иска още 20 милиарда долара от Запада за нови удари срещу руски цели

Свят Преди 2 часа

Средствата ще бъдат използвани за противовъздушна отбрана, радиоелектронна борба и развитие на отбранителната индустрия

Единодушно: Парламентът одобри процедурата за избор на подуправител на НЗОК

Единодушно: Парламентът одобри процедурата за избор на подуправител на НЗОК

България Преди 2 часа

Има пет дни за номинации, в пленарната зала гласуването се извършва по азбучен ред в случай, че има допуснат повече от един кандидат за поста

Виктория от Hell’s Kitchen: За да останеш до края, трябва да си малко луд

Виктория от Hell’s Kitchen: За да останеш до края, трябва да си малко луд

Любопитно Преди 2 часа

Тя си спомня с вълнение за целия процес – от решението да се запише, до напрежението, което те калява

<p>НС прие на първо четене промени в Закона за държавния дълг</p>

НС прие на първо четене проекта на "Прогресивна България" за промени в Закона за държавния дълг

България Преди 3 часа

Законопроектът беше подкрепен с убедително мнозинство - 181 депутати гласуваха „за“

Невероятното завръщане на Раул Хименес: Нападателят, който измами смъртта, за да поведе Мексико

Невероятното завръщане на Раул Хименес: Нападателят, който измами смъртта, за да поведе Мексико

Свят Преди 3 часа

Той оцеля по чудо след кошмарна фрактура на черепа, преживя загубата на баща си броени месеци преди Мондиала, но излезе на „Естадио Ацтека“, за да изкачи своя личен Еверест. Вижте вдъхновяващата история за волята, изкуплението и един специален гол

Андрю Тейт се появи в Русия с танк и огнехвъргачка: Потребители поискаха Украйна да го удари с дрон

Андрю Тейт се появи в Русия с танк и огнехвъргачка: Потребители поискаха Украйна да го удари с дрон

Свят Преди 3 часа

Появата на братята в Русия доведе до спорове, критики и коментари от украински официални представители

<p>Катастрофа на АМ &bdquo;Хемус&ldquo;: Камион се обърна при тунел &bdquo;Витиня&ldquo;, образува се огромно задръстване</p>

Тир се преобърна в канавка на АМ "Хемус", образува се километрично задръстване

България Преди 3 часа

Заради катастрофата едната пътна лента е временно затворена

Ново обществено обсъждане на по-високите цени на парното и тока

Ново обществено обсъждане на по-високите цени на парното и тока

България Преди 3 часа

В София цената на топлинната енергия ще поскъпне с 5,5%, ако плановете не бъдат променени

Математикът, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на Мондиал 2026

Математикът, който позна последните трима шампиони, посочи новия крал на Мондиал 2026

Свят Преди 3 часа

Германският математик Йоахим Клемент обяснява как статистиката и случайността оформят прогнозите му

Терзиев за "Топлофикация София": Нужен е независим анализ

Терзиев за "Топлофикация София": Нужен е независим анализ

България Преди 3 часа

Коментарът му е във връзка с решението на СОС да утвърди бизнес плана на дружеството

Откриха мъртъв в дома му Никсън, наричан "детето чудо на попфолка у нас"

Откриха мъртъв в дома му Никсън, наричан "детето чудо на попфолка у нас"

България Преди 4 часа

„Детето чудо“ на попфолка си отиде едва на 43 години, майка му Каролина сподели за огромната трагедия

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Как горските служители се борят с корояда

sinoptik.bg
1

Изпращаме втория най-топъл май в историята

sinoptik.bg

Шарън Стоун: Събудих се на пода без спомен какво се е случило

Edna.bg

Владо Карамазов притесни феновете, показа охлузвания по тялото си

Edna.bg

Ден 1: Най-бързият гол на Мондиал 2026

Gong.bg

Авторът на първия гол на Мондиал 2026 - колумбиец, който изпревари CR7

Gong.bg

Директорът на НДК: Не взимам 14 000 евро, а 9773 средна месечна заплата

Nova.bg

Здравното министерство: Директори на държавни болници вземат огромни заплати при милиони дългове

Nova.bg