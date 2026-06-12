Свят

Цените на петрола паднаха до двумесечно дъно след новини за мир в Близкия изток

Доналд Тръмп обяви предстоящо споразумение с Иран, но Техеран запазва хладнокръвие и чака гаранции

Стела Христова Стела Христова

12 юни 2026, 08:22
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А зиатските пазари реагираха с бурен ентусиазъм на засилващите се надежди, че дългоочакваното мирно споразумение за Близкия изток най-накрая може да стане факт. Новините веднага оказаха натиск върху енергийните пазари, като цените на петрола се сринаха до двумесечно дъно. Сортът Брент вече се търгува на нива от 89 долара за барел.

Пазарният оптимизъм бе провокиран от изявление на американския президент Доналд Тръмп. Той обяви, че споразумението за край на конфликта с Иран може да бъде подписано в рамките на броени дни, и потвърди, че е отменил планираните нови удари срещу ирански цели. Сигналите за дипломатически напредък между Вашингтон и Техеран моментално успокоиха инвеститорите, сваляйки премията за геополитически риск от цената на суровия петрол.

Въпреки пазарната еуфория, Техеран побърза да балансира очакванията, заявявайки, че окончателно решение все още няма. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи подчерта, че страната му няма да бърза, преди да види реални резултати.

„Независимо от реториката, заплахите и твърденията на другата страна, ние сме фокусирани върху интересите на иранския народ и си вършим работата. Що се отнася до текста и цялостното разбиране — когато стигнем до заключението, че той гарантира интересите на иранския народ, със сигурност ще го обявим по прозрачен начин. Към този момент все още не сме стигнали до окончателно решение по този въпрос“, коментира Багаи.

Редактор: Стела Христова
Източник: NOVA    
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