Пълен обрат, Тръмп спря ударите срещу Иран

"Въз основа на факта, че дискусиите с Ислямска република Иран бяха доведени до най-високо ниво на иранското ръководство и одобрени, аз, като президент на Съединените американски щати, отмених планираните удари и бомбардировки срещу Иран тази вечер".

Това съобщи Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл, след като по-рано днес написа, че САЩ ще ударят Иран "много силно, тази нощ" и в близко бъдеще ще превземат стратегическия ирански остров Харг.

Тръмп избухна отново, заплаши да превземе остров Харг

"Дискусиите и окончателните точки бяха, както концептуално, така и подробно, одобрени от всички участващи страни, включително Съединените щати, Израел, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Турция, Пакистан, Бахрейн, Кувейт, Йордания, Египет и други", поясни Тръмп.

"Военноморската блокада ще остане в пълна сила до финализирането на тази сделка - часът и мястото на подписването ще бъдат обявени скоро", добави президентът на САЩ.