Нови противоречия в разследването на смъртта на Йоргос Мазонакис

Гръцката полиция е задържала двама лекари, разследвани за смъртта на 54-годишния певец Йоргос Мазонакис; възможно е да им бъдат повдигнати обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост.

При проверката на клиниката са открити два апарата за плазмафереза, работата на единия за около 30 минути, както и несъответствия в показанията на лекарите; клиниката не е имала необходимия лиценз за такава процедура.

Разследването проверява какво точно се е случило преди смъртта, след като Мазонакис е бил откаран в болница с линейка и е починал от сърдечен арест; иззети са документи, компютър и вещества за анализ, а аутопсията е отложена по искане на семейството.

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https://t.co/4zR6ebZW9V — Documento📰 (@documentonews) September 11, 2026

Гръцката полицията е задържала двама лекари, които са разследвани във връзка със смъртта на 54-годишния гръцки певец Йоргос Мазонакис, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Двамата медици, които в четвъртък вечерта са били отведени в централата на полицията в Атина, може да бъдат обвинени в причиняване на смърт по непредпазливост, посочва изданието.

В информацията се посочва, че до това развитие се е стигнало след приключването на обстойно претърсване на клиниката в атинския централен квартал „Колонаки“, извършено от полицията и други власти в присъствието на прокурор. Според съобщенията властите са установили сериозни несъответствия между събраните в хода на разследването доказателства и показанията, дадени пред полицията от един от лекарите.

Мазонакис е имал час в клиниката за плазмафереза – процедура, при която определени компоненти се филтрират от кръвта. Все още не е установено дали певецът действително е бил подложен на процедурата.

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При претърсването разследващите са открили два апарата за плазмафереза, а Атинският лекарски съюз е заявил, че инсталирането на такива апарати в клиника не е разрешено без необходимите лицензи. Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис заяви още в сряда вечерта, че клиниката е работела с лиценз за обща медицинска практика и затова не е била оторизирана да извършва плазмафереза.

Разследващите са установили също, че един от апаратите е работил около 30 минути, което предполага, че процедурата може вече да е била започнала, посочва „Катимерини“. Това изглежда противоречи на показанията на лекарката, според която Мазонакис е колабирал, преди процедурата да е започнала, информира изданието.

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Разследващите са установили също, че певецът е пристигнал в клиниката значително по-рано от 16:00 ч. местно време в сряда, противно на първоначално заявеното от един от лекарите пред полицията. Гръцката служба за спешна медицинска помощ е уведомила властите, че е получила повикване в 16:30 ч., което е породило въпроси сред разследващите.

Мазонакис е бил откаран с линейка от клиниката в болница „Елпис“, където е починал. Според медицинско съобщение на болницата причината е сърдечен арест.

Разследването продължава, като са извършени претърсвания и в жилището на лекарите в атинския квартал „Психико“ и в дома на Мазонакис, за да бъде установено какво се е случило в клиниката и при какви обстоятелства е настъпила смъртта на певеца. При претърсването на клиниката в Колонаки полицията е иззела компютър, папки с документи и различни вещества, които се очаква да бъдат изпратени за лабораторен анализ.

Аутопсията на тялото на Мазонакис е отложена тази сутрин по искане на семейството му, което е поискало да назначи технически консултант, който да присъства на процедурата.