Свят

Арестуваха двама лекари за смъртта на Йоргос Мазонакис

Записи от камерите и заключението на лекарската комисия уличават двамата лекари

Николай Киров Николай Киров

10 септември 2026, 19:49
Арестуваха двама лекари за смъртта на Йоргос Мазонакис
Източник: Булфото

Г ръцката полиция арестува двамата лекари, в чиято клиника е починал Йоргос Мазонакис, по обвинение за причиняване на смърт чрез излагане на опасност, съобщава Си Ен Ен Гърция.

Двамата лекари, които управляват клиниката в квартал Колонаки, по-рано дадоха нови показания пред полицията след приключването на продължителното претърсване на медицинското заведение на улица „Карнеаду“. Служители на гръцкото разследване иззеха най-малко четири папки с документи и торби с материали.

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Иззетите материали бяха поставени в сини торби с надпис „доказателства“, натоварени в полицейски автомобил и откарани от мястото.

Записи от камерите и заключението на лекарската комисия уличават двамата лекари.

Прокуратурата разполага с доклад и заключение на лекарската комисия за начина, по който конкретната клиника е трябвало да извършва тази медицинска процедура, както и за условията, при които тя е трябвало да бъде провеждана.

Разследващите проверяват и някои „противоречия“, свързани с твърденията за часа, в който певецът е пристигнал в клиниката, както и със записаното от камерите за видеонаблюдение. Това показва, че случаят се нуждае от по-задълбочено разследване.

Семейството на Йоргос Мазонакис, който почина внезапно в клиниката в Колонаки, където се подлагал на планирана плазмафереза, ще подкрепи обвинението срещу двамата лекари и всеки друг, който носи отговорност за смъртта му.

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Адвокатът на артиста Хараламбос Ликудис заяви, че той и семейството ще се борят за изясняване на причините за смъртта на известния изпълнител.

„Семейството, уважавайки желанията на Йоргос, ми възложи да подкрепя обвинението и да изясня обстоятелствата, при които той е загубил живота си, и поради тази причина ме назначава за свой адвокат“, заяви той пред телевизия „Мега“.

„Не искам предварително да правя заключения или да приписвам вина. Трябва да направим предвиденото в Наказателно-процесуалния кодекс, за да установим каква е причината за смъртта на Йоргос“, каза Ликудис.

Той допълни, че като първа стъпка семейството е поискало назначаването на технически консултант, който да присъства на аутопсията на тялото на певеца.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Йоргос Мазонакис смърт в клиника арестувани лекари
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