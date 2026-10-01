Мариана и Любо тръгват по стъпките на великаните в новия епизод на „Свобода на колела“

П ътешествието на Мариана и Любо из красотите на България продължава в новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч., но не и преди двамата да преодолеят първото сериозно изпитания по пътя. Приключенците са готови да продължат към амбициозната си цел: да посетят всичките 100 национални туристически обекта. Преди това обаче трябва да решат един сериозен проблем с дома им на колела – ще се справят ли сами или ще имат нужда от помощ?

Източник: NOVA

За двойката предстои специално събитие – те ще бъдат кумове на сватбата на техни близки приятели. Този момент на радост в Паничище ще предшества посещението на едно от най-красивите места в България – Седемте рилски езера. Легендата разказва, че са „родени“ от любовта на великани.

Източник: NOVA

Горе ще ги посрещнат спиращи дъха гледки, но и кални пътеки и сняг, за които не са подготвени. Пътят до върха е истинско изпитание за Мариана и нейния страх от височини. Тя ще направи всичко възможно да преодолее себе си, но метеорологичните условия няма да бъдат на тяхна страна. Ще ги откаже ли това от намерението да стигнат до върха и да вземат желания печат?

Източник: NOVA

Не пропускайте новия епизод на „Свобода на колела“ в събота от 16:30 ч. по NOVA.