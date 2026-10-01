Драконовски мерки за сигурност в София за посрещането на останките на цар Самуил

Задържаният за убийството на Илиян Филипов бил негов съдружник и приятел от детството

Д ържавната церемония по приемане и полагане на тленните останки на цар Самуил ще се състои на 3 октомври, което налага засилени мерки за сигурност и временна организация на трафика в столицата. Посрещането ще започне в 12:30 часа на площад „Княз Александър I Батенберг“, след което тленните останки ще бъдат пренесени и положени в църквата „Св. София“.

От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) обособяват специални зони за сигурност около двете локации. Предвидени са и конкретни места, от които гражданите ще могат да наблюдават церемонията. Полицията ще извършва строги пропускателни проверки – няма да бъдат допускани лица с обемист багаж, съмнителни пакети и предмети, които могат да бъдат използвани за нараняване.

Скопие „пламна“ след новината за костите на цар Самуил

За сигурността ще отговарят 550 служители на СДВР, подпомогнати от още 200 служители на Главна дирекция „Жандармерия“.

Във връзка с маршрута на процесията, от 12:00 часа „Пътна полиция“ ще започне поетапно ограничаване на автомобилното движение. Временната организация ще засегне ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Оборище“. Нормалният трафик ще бъде възстановяван поетапно веднага след отпадане на необходимостта.

Румен Радев покани българите да посрещнат тленните останки на цар Самуил в София

Въвеждат се и ограничения за престой. От 16:00 часа на 3 октомври се забранява паркирането на автомобили на площад „Княз Александър I Батенберг“, площад „Николай Гяуров“, пред Българската народна банка и Археологическия музей, както и в участъци от улиците „Московска“ и „Княз Александър I“.