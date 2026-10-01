Свят

Остра реакция от Скопие заради мощите на цар Самуил

Партията на Мицкоски отказа съвместно почитане на тленните останки

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 15:01
Остра реакция от Скопие заради мощите на цар Самуил
Източник: Getty Images/iStock

У правляващата в Република Северна Македония партия ВМРО-ДПМНЕ отговори с остър тон на поканата от лидера на ВМРО Красимир Каракачанов към премиера на РСМ Християн Мицкоски за съвместно почитане на тленните останки на цар Самуил в София.

Вместо да приеме жеста за съвместно отбелязване на историческата личност, партията на Мицкоски атакува бившите си политически опоненти от СДСМ Зоран Заев и Венко Филипче, обвинявайки ги в "предателска политика“

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"Що се отнася до поканата на Каракачанов към лидера на ВМРО-ДПМНЕ Микоски да присъства на пренасянето на мощите, бихме искали да отбележим, че би било по-уместно той да отправи поканата към своите съмишленици Зоран Заев и Венко Филипче. В крайна сметка, нека не забравяме, че именно Заев заяви, че българите са били освободители, а не фашисти, че са били администратори, че македонският език е от периода след 1944 г. и т.н. А Венко Филипче и до днес поддържа позиция, идентична с тази на българската политика: първо българите в Конституцията, а всичко останало – след това.

Това са мотивите на една позорна и предателска политика, публично утвърдена в Споразумението от Преспа и в Българския договор за приятелство, които са двете страни на една и съща монета.

Що се отнася до самохвалството по повод пренасянето на мощите на цар Самуил в България, трябва да им припомним, че английският крал Ричард I се намира във Франция, макар това да не го прави французин. При това трябва да припомним и мъдрия ход на България в миналото, когато предаде мощите на Гоце Делчев на Македония. Би било добре тогава да се обясни какво означава Гоце Делчев за тях и за българските говорители. За нас, за разлика от Заев, Филипче или Каракачанов, истината е проста: той е една от най-блестящите фигури в македонската история. За съжаление, на официална София ѝ липсва тази мъдрост, но в същото време приветстваме ентусиазма, с който България почита делото на цар Самуил, който е оставил незаличима следа в Македония", заявиха от ВМРО-ДПМНЕ.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
ВМРО-ДПМНЕ Цар Самуил Северна Македония
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