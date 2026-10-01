Страшни бури и наводнения в Крит

П роливни дъждове и силни ветрове предизвикаха тежки наводнения на гръцкия остров Крит, като стихията взе и човешка жертва. 79-годишен пастир е загинал, след като е бил отнесен от придошлите води. Тялото му е открито в дере, след като е бил в неизвестност от 30 септември, предаде АФП.
Най-тежко е положението в районите на Ретимно, Ираклион и Ласити, където са наводнени пътища и са нанесени сериозни щети. В Ираклион пожарникари са спасили мъж и жена, които са били отнесени от водите. На острова са подадени 21 сигнала заради наводненията, 15 от тях в Ираклион, основно за изпомпване на вода и спасяване на хора.
Нова жертва взеха опустошителните наводнения на о. Крит
На места са паднали над 150 мм дъжд, съобщи говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис. Заради опасните условия училищата в северните части на Ханя и Ретимно са останали затворени.
Crete Faces Severe Flooding as Rivers Swell and Roads Turn to Rivers— Greek City Times (@greekcitytimes) October 1, 2026
Severe storms have flooded homes and roads across Crete, swept away a bridge in Rethymno and caused power cuts as the island remains under Red Code.https://t.co/YeGhHMLCLp pic.twitter.com/fu45z1JFSH
Силните ветрове допълнително усложниха обстановката. Поривите са достигали 88 км/ч, което е довело до спиране на фериботите на две от основните пристанища край Атина - Рафина и Лаврио.
Сериозни наводнения са регистрирани и на островите Парос и Миконос. По данни на медии и публикации в социалните мрежи придошлите кални води са отнесли автомобили. Кметът на Милопотамос в Ретимно Йоргос Кладос определи ситуацията като "драматична".
🌧️ Κακοκαιρία στην Κρήτη: Φούσκωσε το ρέμα στο Πέραμα Μυλοποτάμου μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης.— TA NEA (@ta_nea) October 1, 2026
🌊 Το βίντεο αποτυπώνει τον τεράστιο όγκο νερού που κατεβάζει το ρέμα, καθώς τα έντονα φαινόμενα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
⚠️ Ισχυρές βροχές… pic.twitter.com/Rq2BiAFpKZ