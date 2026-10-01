Свят

Страшни бури и наводнения в Крит

Бедствието взе и жертва

Николай Киров Николай Киров

1 октомври 2026, 16:09
Страшни бури и наводнения в Крит
Източник: iStock

П роливни дъждове и силни ветрове предизвикаха тежки наводнения на гръцкия остров Крит, като стихията взе и човешка жертва. 79-годишен пастир е загинал, след като е бил отнесен от придошлите води. Тялото му е открито в дере, след като е бил в неизвестност от 30 септември, предаде АФП.

Най-тежко е положението в районите на Ретимно, Ираклион и Ласити, където са наводнени пътища и са нанесени сериозни щети. В Ираклион пожарникари са спасили мъж и жена, които са били отнесени от водите. На острова са подадени 21 сигнала заради наводненията, 15 от тях в Ираклион, основно за изпомпване на вода и спасяване на хора.

Нова жертва взеха опустошителните наводнения на о. Крит

На места са паднали над 150 мм дъжд, съобщи говорителят на гръцкото правителство Павлос Маринакис. Заради опасните условия училищата в северните части на Ханя и Ретимно са останали затворени.

Силните ветрове допълнително усложниха обстановката. Поривите са достигали 88 км/ч, което е довело до спиране на фериботите на две от основните пристанища край Атина - Рафина и Лаврио.

Сериозни наводнения са регистрирани и на островите Парос и Миконос. По данни на медии и публикации в социалните мрежи придошлите кални води са отнесли автомобили. Кметът на Милопотамос в Ретимно Йоргос Кладос определи ситуацията като "драматична".

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Крит Наводнения Гърция
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