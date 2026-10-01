Край на измамите в любовта: Нов сайт проверява криминалното минало на кандидатите за среща

О т романтични измамници до фалшиви профили - онлайн светът за хората, търсещи любов, става все по-опасен. Достатъчно е да погледнем случая с американския измамник Дейшон Лав, който успя да завлече най-малко 26 жертви с над 1,3 милиона долара, представяйки се за звезда от отбора по американски футбол San Francisco 49ers.

В отговор на зачестяващите скандали зад океана, новата американска онлайн платформа Stud or Dud (в превод: „Мъжкар или пълен провал“) обещава да върне сигурността в срещите, разкривайки истината зад полираните профили.

Частен детектив в джоба преди първа среща

Платформата, разработена от американската компания за обществени регистри PeopleFinders, позволява на потребителите да правят бърза и безплатна проверка на своите потенциални партньори. Сайтът събира на едно място официални публични данни в САЩ като:

Предишни адреси и история на местоживеенето

Финансови фалити и задължения

Криминални досиета и официални регистри

За улеснение на потребителите системата анализира данните и ги маркира с цветни знаци — червени и зелени флагове за съвместимост и потенциален риск.

„Досиетата ви дават контекст, а не просто предположения. Правилото вече не е „довери се, след това провери“, а „провери, за да се довериш“, обяснява изпълнителният директор на компанията Амбър Хигинс пред The Post.

Защо социалните мрежи вече не са достатъчни?

Досега масовият подход на необвързаните бе бърз анализ на Instagram профила или търсене във Facebook групи от типа „Дали не излизаме с един и същ мъж?“. Според експертите обаче тези методи отдавна са остарели.

„Социалните мрежи никога не са били създадени, за да потвърждават самоличност, заетост или финансова история. Всеки може да качи откраднати снимки и фалшиви последователи“, предупреждава Хигинс.

Данните от скорошни проучвания в САЩ показват тревожна статистика:

1 от всеки 4 американци е попадал на фалшив профил или бот с изкуствен интелект.

15% от потребителите са губили пари заради онлайн измами в сайтове за запознанства.

Загуби от подобни схеми съобщават 21% от мъжете и 10% от жените.

Експертите съветват да бъдем особено внимателни, ако потенциалният ни партньор отказва видеоразговор, сменя често детайлите за работата си или повдигне темата за пари още преди първата среща на живо.