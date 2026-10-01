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Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска

Новите жилищни кредити в България продължават да са значително по-евтини от средното за еврозоната

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

1 октомври 2026, 14:53
Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска
Източник: istock

Лихвите по новите жилищни кредити в еврозоната отново тръгнаха нагоре. През август средната цена на заемите за покупка на жилище се повиши до 3,60%, показват новите данни на Европейската централна банка.

Месец по-рано показателят беше 3,54%.

В България движението остава различно. Според последните данни на БНБ средната лихва по новите жилищни кредити през август е 2,42%, като дори се понижава минимално спрямо юли.

Жилищата у нас поскъпват с един от най-бързите темпове в ЕС

Така разликата между средното ниво за еврозоната и това у нас вече е над един процентен пункт.

Най-силно поскъпват кредитите с плаваща или кратко фиксирана лихва

Увеличението в еврозоната не е еднакво при всички видове жилищни заеми.

При кредитите с плаваща лихва или с първоначално фиксиране до една година средната лихва се повиши с 0,17 процентни пункта до 3,86%.

При заемите с фиксиране на лихвата за период между една и пет години нивото остава почти без промяна - 3,60%.

Жилищните кредити с фиксирана лихва между пет и десет години поскъпнаха до 3,80%, а тези с фиксиране за повече от десет години - до 3,43%.

Така най-сериозното месечно движение е именно при заемите, при които лихвата може да се променя по-бързо.

Българските ипотеки засега вървят в обратната посока

Докато средната цена на жилищното кредитиране в еврозоната се увеличава, в България през август средният лихвен процент по новите жилищни кредити се понижи незначително до 2,42%.

ЕЦБ вдигна лихвите, какви са последствията за България, еврото падна

Годишният процент на разходите, който включва не само лихвата, но и част от останалите разходи по кредита, обаче се повиши с 0,05 процентни пункта до 2,81%.

Така за кредитополучателите у нас номиналната лихва остава ниска, но общата цена на заема не се движи напълно в същата посока.

Потребителските кредити в еврозоната вече са близо до 8%

По-осезаемо поскъпване има при новите потребителски заеми.

Жилищата в България поскъпнаха с 15,5% за година - вторият най-силен ръст в ЕС

Средната лихва по тях в еврозоната се увеличи с 0,33 процентни пункта само за месец и достигна 7,92%.

В България през август средната лихва по новите потребителски кредити е по-висока - 8,91%, но спрямо юли се понижава с 0,22 процентни пункта.

ГПР по тези заеми у нас също намалява и достига 9,20%.

Лихвите по депозитите също се покачват

По-високи лихви в еврозоната се виждат и при спестяванията.

Средната лихва по новите срочни депозити на домакинствата се увеличи до 2,18%, а при депозитите със срок до една година е около 2,13%.

Данните са за август, а през септември ЕЦБ предприе ново повишение на основните си лихви с 0,25 процентни пункта. Това означава, че ефектът от последното решение на централната банка тепърва ще се вижда в условията по кредитите и депозитите в еврозоната.

В България жилищните кредити засега остават значително по-евтини от средното за валутния съюз. В същото време страната е сред държавите в ЕС с най-силен ръст на цените на жилищата - по последните налични сравними данни на Евростат България е сред лидерите по годишно поскъпване.

Автор: Маргарита Костадинова
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