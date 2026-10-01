Ипотеките в еврозоната поскъпнаха, у нас лихвата остава ниска

Лихвите по новите жилищни кредити в еврозоната отново тръгнаха нагоре. През август средната цена на заемите за покупка на жилище се повиши до 3,60%, показват новите данни на Европейската централна банка.
Месец по-рано показателят беше 3,54%.
В България движението остава различно. Според последните данни на БНБ средната лихва по новите жилищни кредити през август е 2,42%, като дори се понижава минимално спрямо юли.
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Така разликата между средното ниво за еврозоната и това у нас вече е над един процентен пункт.
Най-силно поскъпват кредитите с плаваща или кратко фиксирана лихва
Увеличението в еврозоната не е еднакво при всички видове жилищни заеми.
При кредитите с плаваща лихва или с първоначално фиксиране до една година средната лихва се повиши с 0,17 процентни пункта до 3,86%.
При заемите с фиксиране на лихвата за период между една и пет години нивото остава почти без промяна - 3,60%.
Жилищните кредити с фиксирана лихва между пет и десет години поскъпнаха до 3,80%, а тези с фиксиране за повече от десет години - до 3,43%.
Така най-сериозното месечно движение е именно при заемите, при които лихвата може да се променя по-бързо.
Българските ипотеки засега вървят в обратната посока
Докато средната цена на жилищното кредитиране в еврозоната се увеличава, в България през август средният лихвен процент по новите жилищни кредити се понижи незначително до 2,42%.
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Годишният процент на разходите, който включва не само лихвата, но и част от останалите разходи по кредита, обаче се повиши с 0,05 процентни пункта до 2,81%.
Така за кредитополучателите у нас номиналната лихва остава ниска, но общата цена на заема не се движи напълно в същата посока.
Потребителските кредити в еврозоната вече са близо до 8%
По-осезаемо поскъпване има при новите потребителски заеми.
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Средната лихва по тях в еврозоната се увеличи с 0,33 процентни пункта само за месец и достигна 7,92%.
В България през август средната лихва по новите потребителски кредити е по-висока - 8,91%, но спрямо юли се понижава с 0,22 процентни пункта.
ГПР по тези заеми у нас също намалява и достига 9,20%.
Лихвите по депозитите също се покачват
По-високи лихви в еврозоната се виждат и при спестяванията.
Средната лихва по новите срочни депозити на домакинствата се увеличи до 2,18%, а при депозитите със срок до една година е около 2,13%.
Данните са за август, а през септември ЕЦБ предприе ново повишение на основните си лихви с 0,25 процентни пункта. Това означава, че ефектът от последното решение на централната банка тепърва ще се вижда в условията по кредитите и депозитите в еврозоната.
В България жилищните кредити засега остават значително по-евтини от средното за валутния съюз. В същото време страната е сред държавите в ЕС с най-силен ръст на цените на жилищата - по последните налични сравними данни на Евростат България е сред лидерите по годишно поскъпване.