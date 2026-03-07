ОАЕ спира всички полети от и до Дубай

Пътят към Армагедон: Как Християнският национализъм превзе Пентагона и превърна войната с Иран в „Божи план“

В ново изявление, споделено в X, авиокомпанията Emirates казва, че „всички полети до Дубай са спрени до второ нареждане“.

„Моля, не ходете на летището“, се казва в съобщението, цитирано от Би Би Си (BBC).

Авиокомпанията казва, че ще споделя актуализации, когато са налични, и че „безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-висок приоритет и няма да бъде компрометирана“.

В нова актуализация Международното летище Дубай съобщава, че е „временно спряло“ всички операции.

Това е за „безопасността на пътниците, персонала на летището и екипажа на авиокомпанията“, се казва в съобщението.

Съобщението дойде след инцидент с паднали отломки след прихваната ракета в района на летището рано тази сутрин. Международните агенции съобщиха и за силни експлозии в столицата на ОАЕ, Абу Даби

Очакваше се българският национален превозвач да изпълни днес още един чартърен полет от Дубай, с който да прибере още 180 български туристи, припомня БНТ. Засега не е ясно дали полетът предвиден за тази вечер ще може да се осъществи.