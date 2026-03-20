Новият върховен лидер на Иран отправи зловещо предупреждение

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Гюров от Брюксел: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

„Бъдещата господарка на Северна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

Н овият върховен лидер на Иран призова разузнавателните служби на страната да не позволяват на "враговете в страната и в чужбина" да се чувстват в безопасност, предаде ДПА.

Изявлението, публикувано от Моджтаба Хаменей в X, беше направено след смъртта на министъра на разузнаването Есмаил Хатиб, убит при атентат тази седмица.

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

"Останалите служители и персонал на това министерство, което изпълнява поверителни задачи, трябва да запълнят празнината, оставена от смъртта на министъра", каза новият ирански върховен лидер.

Моджтаба Хаменей не се е появявал публично и не е публикувал аудио- или видеосъобщения след избирането му за върховен лидер на страната на 8 март, което доведе до спекулации относно неговото състояние, отбелязва ДПА.

Той зае поста на баща си, аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар над Техеран в първия ден на офанзивата на Израел и САЩ на 28 февруари.

Моджтаба Хаменей загуби при обстрелa и съпругата си, майка си и зет си.

Според американското правителство самият Моджтаба Хаменей е бил ранен. Засега не са известни подробности, отбелязва ДПА.