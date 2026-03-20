Новият върховен лидер на Иран отправи зловещо предупреждение

"Никой враг няма да се чувства в безопасност", заяви Моджтаба Хаменей

20 март 2026, 13:59
„Бъдещата господарка на Северна Корея?“: Ким Чен-ун качи дъщеря си на танк по време на учение

Дания е била в готовност да взриви писти при инвазия на САЩ в Гренландия

Напрежение в Брюксел: ЕС скочи срещу Орбан заради блокирания заем за Украйна

Кабина на лифт падна в Швецария, има жертва

Напрежението расте: Иран с нов ракетен удар по газопреработвателен комплекс в Катар

Историческа визита: Крал Чарлз III посрещна нигерийския президент Бола Тинубу в Уиндзор

Гюров от Брюксел: България трябва да бъде на пълна скорост в Европа

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Н овият върховен лидер на Иран призова разузнавателните служби на страната да не позволяват на "враговете в страната и в чужбина" да се чувстват в безопасност, предаде ДПА.

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

Изявлението, публикувано от Моджтаба Хаменей в X, беше направено след смъртта на министъра на разузнаването Есмаил Хатиб, убит при атентат тази седмица. 

Иран увери, че върховният лидер Моджтаба Хаменей е в състояние да изпълнява задълженията си

"Останалите служители и персонал на това министерство, което изпълнява поверителни задачи, трябва да запълнят празнината, оставена от смъртта на министъра", каза новият ирански върховен лидер.

Моджтаба Хаменей не се е появявал публично и не е публикувал аудио- или видеосъобщения след избирането му за върховен лидер на страната на 8 март, което доведе до спекулации относно неговото състояние, отбелязва ДПА.

Първото обръщение на Моджтаба Хаменей: Заплахи, отмъщение и въпросителни около властта в Иран

Той зае поста на баща си, аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар над Техеран в първия ден на офанзивата на Израел и САЩ на 28 февруари.

Защо новият лидер на Иран ще остане скрит завинаги

Моджтаба Хаменей загуби при обстрелa и съпругата си, майка си и зет си.

Според американското правителство самият Моджтаба Хаменей е бил ранен. Засега не са известни подробности, отбелязва ДПА.

Източник: Асен Георгиев, БТА    
Моджтаба Хаменей Иран
Йотова: Очаквам цялостен пакет от мерки срещу високите цени

„Арестуваха“ робот в Макао: Хуманоид подгони жена и я прати в болница

Новият върховен лидер на Иран отправи зловещо предупреждение

Зодиакът и природата: Кое бебе животно съответства на вашата енергия тази пролет

Жилищата в София по-скъпи с 1000 евро на квадрат от тези в Пловдив

Xiaomi обнови SU7 с 902 км пробег, повече мощ и повишена сигурност

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел
Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Катастрофа в Троян, трима души са ранени

България Преди 9 минути

Скръб в Украйна: Отиде си патриарх Филарет, символът на църковната независимост

Свят Преди 12 минути

На 97-годишна възраст почина патриархът на Украйна Филарет. Тъжната вест съобщи митрополит Епифаний. Филарет ще остане в историята като ключова фигура за автокефалията на местната църква. Той прекара последните си дни в болница след влошено здраве

Русия няма да участва в предстоящата среща за Украйна в САЩ

Свят Преди 1 час

Това ще бъдат контакти между представители на Киев и Вашингтон, заяви Дмитрий Песков

Манията Labubu превзема Холивуд: Режисьорът на „Падингтън“ прави филм за хитовите кукли

Любопитно Преди 1 час

Глобалният феномен Labubu става кинозвезда! Sony Pictures и Pop Mart обявиха филм под режисурата на Пол Кинг ("Уонка" и "Падингтън"). Аксесоарът, по който полудяха Риана и Лиса от Blackpink, ще оживее на екрана, за да превърне играчките в блокбъстър

Мистерията „Чарли Кърк“: Кой нареди спиране на разследването

Свят Преди 1 час

Бившият директор на Националния център за борба с тероризма Джо Кент заяви, че на неговия екип е било възпрепятствано да продължи разследването на убийството на консервативния активист Чарли Кърк, като твърди, че федерални агенции са му наредили да прекрати работата въпреки неразрешените въпроси около покушението

Над 34 500 души са изразили желание да гласуват в чужбина на избори през април

Парламентарни избори Преди 1 час

Общо 34 609 са потвърдените заявления за гласуване в секция извън страната

Важната визита на крал Чарлз III при Тръмп в САЩ все още не е потвърдена - проблеми застрашават кралското посещение

Свят Преди 1 час

Дългоочакваното посещение на крал Чарлз III в Белия дом през април виси на косъм. Докато Доналд Тръмп вече обяви пристигането на „страхотния монарх“, източници от двореца разкриват, че здравословното състояние на краля и шокиращият арест на принц Андрю за връзки с Епстийн могат да провалят историческата среща

Владо Михайлов: Нямах самочувствието да съм ментор на утвърдени артисти

Любопитно Преди 1 час

Владо Михайлов за пътя от участник до ментор, уроците от киното, работата с утвърдени артисти и предизвикателството да балансира между сцената и семейството

Арестуваха криминално проявен с тефтери с имена и големи суми пари в Ботевград

България Преди 1 час

Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев

Спиращи дъха битки в “The Floor” тази неделя

Любопитно Преди 1 час

Кой ще се доближи до наградата от 30 000 евро – гледайте тази неделя от 20:00 ч. по NOVA

Представиха първия нов влак "Шкода" у нас, до лятото се очакват още

България Преди 1 час

Влаковете разполагат с 333 места и развиват до 160 км/ч

Теч от радиоактивна „гробница“: Експерти бият тревога

Свят Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Свят Преди 2 часа

На крачка от авиационна катастрофа: Пътническият самолет се разминал на едва 90 метра от товарната машина секунди преди кацане

Шокиращ обрат: Иран похвали ракетите си, след което съобщи за убит генерал

Свят Преди 2 часа

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

България Преди 2 часа

Гюров е в Брюксел за среща на върха на Европейския съюз

Заряза ли Зукърбърг метавселената в полза на AI

Технологии Преди 2 часа

Основателят на Facebook похарчи стотици милиони долари, за да преобразува компанията в Meta и да я посвети в създаването на виртуални светове (метавселена). Но видим напредък в тази сфера почти няма, а вместо това Зук е фокусиран изцяло върху AI

