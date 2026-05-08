Указът за възлагане на мандат на Румен Радев е обнародван в "Държавен вестник"

В четвъртък президентът Илияна Йотова му връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство, той го върна изпълнен

8 май 2026, 09:18
Източник: БТА

У казът на президента Илияна Йотова, с който се предлага на 52-рото Народно събрание да избере лидера на "Прогресивна България" Румен Радев за министър-председател, е обнародван в днешния брой на “Държавен вестник”.

Обнародваният указ на държавния глава е за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави прави­телство на основание чл. 99, ал. 1 от Конституцията.

В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и сътав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.

Източник: Йоана Христова, БТА    
Президент Илияна Йотова Румен Радев Министър-председател 52-ро Народно събрание Прогресивна България Указ Съставяне на правителство Мандат за правителство Проектокабинет Държавен вестник
НА ЖИВО: НС гласува състава и структурата на предложения от Румен Радев кабинет

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Актьорът от „Междузвездни войни" Марк Хамил „погреба" Тръмп: Белият дом го обвини в подстрекаване към насилие

Генерирано от изкуствен интелект изображение на Доналд Тръмп в плитък гроб взриви политическото пространство в САЩ

Гърция зaлaгa все повече на Тръмп и MAGA, докато останалата част от Европа се дистанцира

Докато голяма част от Европа обръща гръб на Тръмп, Гърция видимо удвоява усилията си за сближаване с MAGA

Тежка катастрофа край Карнобат: 16-годишен е с опасност за живота, шофьорът - с положителен тест за амфетамин

Инцидентът е станал малко след 1:00 ч. през нощта в района на югозападния обход на автомагистрала „Тракия"

„Бях много разстроен": Шокиращото оправдание на хирург, убил пациент, след като изрязал черния дроб вместо далака

Лекарят от Флорида, който уби мъж на операционната маса и се опита да скрие грешката, направи скандални признания под клетва. Разберете какво го грози в съда

Петролът отново тръгна нагоре след ескалацията около Ормузкия проток

Галин от Hell's Kitchen: Да си вярваш много може да те събори, но и ти дава стимул да продължиш напред! (ВИДЕО)

В забранената зона около АЕЦ "Чернобил" бушува огромен пожар

Огънят се разпространява поради сухото време

Ракети, дронове и взаимни обвинения: САЩ и Иран в нов сблъсък край Ормузкия проток

Мъж застреля жена си и дъщеря си в Линц, след което се самоуби

Най-щастливите градове през 2026 г.: Където хората наистина живеят без ежедневен стрес

Нова ескалация в Залива: ОАЕ отблъскват ракети и дронове от Иран

Испания задържа рекордните 30 тона кокаин, най-голямото количество, залавяно някога

Стартира първият етап на Джиро д'Италия, къде ще има промени в движението

Катастрофата пред банкомат в София: Разследването продължава

