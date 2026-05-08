Галин от Hell’s Kitchen: Да си вярваш много може да те събори, но и ти дава стимул да продължиш напред! (ВИДЕО)

Г алин Иванов завършва участието си в Hell’s Kitchen на почетното четвърто място и заслужено е сред финалистите с черни куртки, но историята му далеч не приключва тук. В подкаста Кухнята след Ада той влиза с ясното съзнание, че кухнята е неговото истинско поле за изява - дори след като остава футбола в миналото.

Галин разказва за прехода си от спорта към гастрономията - път, започнал почти случайно, но превърнал се в мисията на живота му. Италианската кухня го запалва още в началото, а с времето се влюбва в нейната култура, простота и уважение към продукта. Днес, след повече от десетилетие в занаята, той вярва, че най-важното в една чиния започва от качеството на продуктите.

В епизода той и водещият Станислав Иванов застават рамо до рамо в кухнята, за да приготвят изисканото ястие - миди Сен Жак, което се

превръща в повод за разговор на техниката, детайла и увереността в готвенето.

Участието му в Hell’s Kitchen започва от кастинг битка и преминава през редица предизвикателства, които го изграждат като по-уверен и дисциплиниран човек. Галин признава, че винаги е искал да бъде първи, но е осъзнал, че самочувствието може да бъде както двигател, така и спънка.

Един от най-силните му спомени остава моментът, в който получава първата си оранжева престилка - символ на шанс и възможност да се докаже. За него най-трудното не е било напрежението в кухнята, а липсата на контакт със семейството му - съпругата и детето, които са неговият най-голям двигател.

Галин споделя, че е приемал критика единствено от шеф Виктор Ангелов, когото определя като истински мотиватор. В същото време откровено говори и за отношенията в кухнята, за напрежението между участниците и за динамиката, която често излиза извън рамките на готвенето.

Разказва и за хората, с които е изградил най-силни връзки - сред тях са Цветомир и Денисиньо, като именно в Денисиньо е виждал най-сериозната си конкуренция. Днес е категоричен - ако трябва да посочи победител, това ще е човекът, който готви със сърцето си.

Извън формата Галин говори за живота си като готвач в чужбина, за решението да се върне в България и за носталгията към дома. Споделя и за опита си да готви за световни звезди като Джейсън Стейтъм и Силвестър Сталоун, както и за разликата между тях и по-взискателните клиенти от политическите среди.

В епизода не липсва и моментът за лична история - за тежкото заболяване в детството, което преобръща живота му и го учи да се бори. За връзката от разстояние, за избора между кариера и любов и за компромисите, които всеки професионален готвач прави.

Галин не крие и мнението си за случващото се в къщата извън Кухнята - включително за най-обсъжданите отношения в сезона между Събков и Трифонова и за влиянието им върху останалите.

Днес той гледа напред - с желание да се развива, да създава и да вдъхновява. А ако получи нов шанс за участие в Кухнята на Ада - би се върнал без колебание.

Какво стои зад амбицията да бъдеш първи? Как се съчетава кухнята с личния живот? И какво означава да готвиш не просто добре, а със сърце?

Гледайте епизодите на подкаста "Кухнята след Ада" в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube