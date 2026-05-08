Гърция зaлaгa все повече на Тръмп и MAGA, докато останалата част от Европа се дистанцира

Д окато отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и редица европейски лидери се влошават, Гърция демонстративно задълбочава връзките си с движението MAGA. Атина вижда във Вашингтон ключов гарант за сигурността си срещу Турция и едновременно с това разширява икономическото и военното сътрудничество със Съединените щати, пише POLITICO .

Никой не би трябвало да се изненадва, че американският посланик в Атина настоява президентът Доналд Тръмп да отбележи 250-годишнината от независимостта на САЩ именно в родината на демокрацията с реч на Акропола това лято.

Докато голяма част от Европа обръща гръб на Тръмп, Гърция видимо удвоява усилията си за сближаване с MAGA. Премиерът Кириакос Мицотакис подчертава ролята на "гръцките мислители" за вдъхновението на бащите-основатели на Америка и обещава на американския президент топло посрещане и "приятно прекарване", ако посети страната по време на честванията, свързани с 1776 година.

Посланикът на САЩ Кимбърли Гилфойл потвърди тази седмица, че Тръмп ще посети Гърция, но отказа да коментира кога точно ще се състои визитата. Още от пристигането си в Атина през ноември тя е сред най-активните поддръжници на идеята Тръмп да произнесе реч на Акропола, храмовата цитадела над гръцката столица.

"Всички бихме искали това, нали?", каза тя.

Самият Тръмп също откликва положително на жестовете от страна на съюзниците си в Егейско море. Докато отношенията му с бивши европейски партньори като италианския премиер Джорджа Мелони и германския канцлер Фридрих Мерц се влошават, той нарича Гърция "страхотна", а завършилия Харвард Мицотакис - "страхотен човек".

Politico



Yunanistan Avrupa ülkeleri Trump’tan uzaklaşırken MAGA’ya büyük yatırım yapıyor



🔹 Yunanistan’ın Donald Trump ile ilişkilerini derinleştirmeye çalıştığı ve Avrupa’daki birçok ülkenin aksine MAGA hareketine açık destek verdiği belirtildi.



Защо Гърция търси толкова близки отношения с Тръмп?

За Мицотакис евентуалното посещение на Тръмп е много повече от символичен жест. Гръцкото правителство разглежда Съединените щати, с голямата американска военноморска база на остров Крит, като основен гарант за сигурността на страната срещу евентуална турска агресия. Атина също така иска да предотврати периодичното сближаване между Тръмп и турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Именно затова Гърция зaлaгa сериозно и на бизнес отношенията със САЩ, сключвайки стратегически енергийни договори и привличайки мащабни американски инвестиции в пристанищната инфраструктура.

Военните и икономическите връзки между Вашингтон и Атина се подкрепят и от все по-ясно идеологическо сближаване, докато консервативната партия "Нова демокрация" на Мицотакис постепенно се придвижва още по-надясно.

Това се изразява в акцент върху твърдата линия срещу миграцията и теми, близки до MAGA, като християнството, гръцката цивилизация и европейската идентичност. Високопоставени представители на "Нова демокрация" и гръцки симпатизанти на Тръмп използват момента, за да се сближат с представители на MAGA, които все по-често посещават Гърция.

"Ефектът Кимбърли"

От пристигането си в края на миналата година Кимбърли Гилфойл привлича огромно медийно внимание, с лъскави фотосесии, участия в телевизионни предавания и бляскави галавечери.

Бившата водеща на Fox News и прокурор, която някога беше омъжена за губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм и имаше връзка с Доналд Тръмп-младши, още от самото начало даде ясно да се разбере, че ще поставя акцент върху икономическите връзки.

Още през първата си седмица на поста Гърция подписа споразумение с американския енергиен гигант ExxonMobil за започване на офшорни сондажи, първият подобен проект в страната от повече от 40 години. На церемонията присъстваха американският министър на вътрешните работи Дъг Бъргъм и министърът на енергетиката Крис Райт.

Само дни по-късно Атина и Киев сключиха сделка за внос на американски втечнен природен газ, за да помогнат на Украйна да покрие зимните си нужди. Така Гърция стана първата държава от ЕС, включила се в усилията на Вашингтон да замени "всяка последна молекула руски газ" с американски LNG.

В първото си интервю в Гърция Гилфойл разгневи Китай, като определи китайската собственост върху пристанището Пирея като "нещастна" и загатна, че ситуацията може да бъде "уредена", намеквайки за евентуална продажба.

В отговор гръцкото правителство ускори плановете за ново подкрепяно от САЩ пристанище в Елефсина, близо до Атина. Опозицията осъди проекта като непрозрачен и политически мотивиран, а анализатори предупредиха, че изграждането на ново голямо пристанище само на около 20 километра от Пирея не е нито финансово, нито екологично оправдано.

"Всеки ден, когато се събудя сутрин, ще търся начин да прокарвам американските интереси, американските пари и американската инфраструктура в сътрудничество с Гърция и останалите ни съюзници в региона. Това означава и много агресивно противопоставяне на китайските интереси", заяви Гилфойл по време на дискусия с журналиста Матю Бойл от дясната платформа Breitbart.

"Ще правя това всеки ден и без никакви извинения", добави тя.

Особено показателни бяха думите ѝ за близките ѝ контакти с гръцкото правителство. Гилфойл заяви, че има директна комуникация с Мицотакис и разговаря с него по телефона три-четири пъти седмично.

"Пращам му съобщение и говорим по телефона. Той истински подкрепя Съединените щати и иска да го докаже, наистина е така", каза тя.

По думите ѝ тя разговаря ежедневно и с други министри, които винаги откликвали на исканията ѝ.

"Понякога не можеше да говори, защото беше с други хора", каза тя за енергийния министър Ставрос Папаставру. "Аз му казвах: "Не ме интересува. Не е нужно да говориш. Само слушай."

"Външният министър Йоргос Герапетритис, министърът на отбраната Никос Дендиас и министърът на корабоплаването Василис Кикилиас винаги вдигат телефона. Няма значение дали е уикенд, идват. Ако ги поканя у дома, се появяват", добави тя.

MAGA навлиза в Гърция

Годишният Делфийски икономически форум, който събира влиятелни фигури от гръцкия бизнес и политика, постепенно се превръща във важна платформа за представители и влиятелни фигури от MAGA.

Сред гостите в края на април бяха американският посланик в ЕС Андрю Пуздър, ръководителят на лобистката група "Greeks for Trump" Христос Марафатсос, изпълнителният директор на X Strategies Алекс Брюзевиц, Джеймс Карафано от Heritage Foundation, архитектът на Project 2025 Пол Данс и съветникът на Тръмп по време на пандемията Скот Атлас.

"Добре е САЩ да бъдат тук, за да покажат какво правим и да стане ясно, че това е предвестник на битката между две суперсили, Съединените щати и Китай. Трябва да изберете страна", заяви Пол Данс.

"Имаме голяма симпатия към Гърция. Гръцките американци са сред най-продуктивните и ценени имигранти в Америка", добави той.

Матю Бойл от Breitbart също подчерта централната роля на Гърция във визията на MAGA.

"Гърция се превърна в един от най-големите съюзници на Съединените щати по време на втория мандат на президента Тръмп", каза той. "Те наистина приеха това, което президентът се опитва да постигне в световен мащаб."

По време на панелна дискусия в Делфи участниците последователно хвалеха президента и решенията му по почти всички теми - от Иран до митата. Гилфойл слушаше внимателно и се усмихваше широко от първия ред.

Мицотакис винаги е подкрепял силните отношения между САЩ и Гърция, а след избирането му през 2019 г. значението на американското присъствие в страната допълнително нарасна.

Правителството предостави на САЩ безсрочен достъп до четири ключови военни обекта, а американски корпорации като Pfizer и Microsoft превърнаха Гърция в регионален център.

През 2022 г. Мицотакис стана първият гръцки лидер, произнесъл историческа реч пред съвместна сесия на Конгреса на САЩ. Тогава той беше аплодиран ентусиазирано от тогавашния вицепрезидент Камала Харис и впоследствие беше възприеман като неин силен поддръжник.

След избирането на Тръмп тази близост с Харис внезапно започна да се възприема като слабост.

По-малките крайнодесни партии в Гърция, които печелят популярност, атакуваха Мицотакис, обвинявайки го, че следва прекалено много "уок"/Woke политики и че е "нежелан" от Тръмп.

Особено сериозни бяха опасенията, че грешната преценка на Мицотакис ще затрудни опитите да бъде разколебан Тръмп от положителното му отношение към Ердоган, когото американският президент нарича "фантастичен" и "велик лидер".

Това принуди гръцките консерватори бързо да се адаптират към линията на Тръмп и да започнат собствена офанзива в стил MAGA.

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис, когото опозицията нарича "кандидат-Тръмп" и "имитатор на Тръмп", многократно похвали политиките на американския президент и заяви, че би "гласувал за него с двете си ръце".

Няколко други министри от "Нова демокрация" също приветстваха победата на Тръмп. Министърът по миграцията Танос Плеврис заяви:

"Американските избиратели гласуваха заради икономическите си тревоги и в противопоставяне на нелегалната имиграция и "уок" дневния ред."

Депутатът Макис Воридис беше още по-категоричен:

"Всичко дясно е добро."

Самият Мицотакис също се стреми да демонстрира подкрепа за Тръмп. След залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро Мицотакис приветства операцията в Каракас с думите:

"Краят на неговия режим дава нова надежда за страната."

"Сега не е моментът да коментираме законността на последните действия", добави той.

Опозицията остро разкритикува това, което нарече "раболепно подчинение" пред Тръмп.

Изглежда обаче, че бързият завой на премиера към американския президент носи политически дивиденти, особено ако Тръмп действително посети Гърция.

В скорошно интервю за Breitbart Мицотакис обеща да го накара да се чувства "като у дома си".

"Гърците много се гордеят със своето гостоприемство", заяви той.